Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc

22-02-2026 - 16:55 PM | Lifestyle

"Tôi thán phục mọi người ở đây và chúc mừng bà con nơi đây đã vượt qua thiên tai", Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã ghé thăm phố cổ Hội An. Đây là một địa danh nổi tiếng ông muốn tới trong hành trình đi dọc Việt Nam lần này của mình.

Tới Hội An, Chế Linh ghé thăm một cửa tiệm bán tranh ảnh, đồ lưu niệm cổ và bất ngờ khi chủ quán lớn tuổi cũng là khán giả hâm mộ mình.

Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc- Ảnh 1.

Chế Linh và chủ tiệm đồ lưu niệm

Ông nói: "Tôi đang ở trong một cửa tiệm bán đồ lưu niệm ở Hội An và đây là những hình ảnh rất cổ. Tôi tới Hội An sau khi đã đi khắp mọi miền đất nước, từ mũi Cà Mau tới điểm đầu cực Bắc.

Tôi rất vinh dự khi được gặp ông chủ tiệm lưu niệm này. Ông chủ tên Thọ. Ông chủ vừa cho tôi biết mỗi khi lụt vào Hội An, ở ngoài đường nước ngập đến ngang bụng người, còn ngoài đường là tới ngang ngực.

Ông chủ bảo rằng không mất mát gì nhiều vì ở đây mọi người quen với việc lụt lội mỗi năm rồi, nên họ chuẩn bị trước, dọn đồ hết lên nhà. Nhưng đây là trận lụt lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

Lần lụt lớn nhất trước đó là vào năm 1964, khi nước ngập tận ngực. Tôi nhớ không lầm thì năm đó bác ruột tôi cũng qua đời ở đây. Ông ấy là một thầy giáo về Hội An dạy học.

Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc- Ảnh 2.

Trong trận lụt đó, khi bác tôi đưa được vợ con ra ngoài thì phát hiện quên cái bóp trong nhà, thế là lội vào tìm bóp và nhà sập nên qua đời.

Sở dĩ tôi tới thăm Hội An vì cách đây mấy tháng có nghe tin Hội An trải qua một trận lụt rất nặng nề. Tôi cứ nghĩ chắc phải mất lâu lắm mới khắc phục được. Tôi không ngờ mọi người khắc phục nhanh quá, đến đây mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra.

Tôi thán phục mọi người ở đây và chúc mừng bà con nơi đây đã vượt qua thiên tai. Chúc mừng sức khỏe ông chủ tiệm".

Ông chủ tiệm liên tục bắt tay và bày tỏ lòng hâm mộ tới danh ca Chế Linh. Ông chủ tiệm còn xin chụp hình chung với Chế Linh để phóng ảnh lớn treo trong tiệm. Chế Linh đồng ý lập tức: "Anh có quyền phóng ảnh".

Tiếp đó, Chế Linh tới tiệm nước mót Hội An uống thử và tấm tắc khen ngon, còn thán phục chủ tiệm nước mót biết dùng ống hút tre thân thiện với môi trường.

Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

