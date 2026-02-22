Ngắm những bình hoa cúc cổ đẹp nao lòng của mẹ đảm Hà Nội

Mới đây, trên cộng đồng Yêu bếp Nghiện nhà dành cho chị em trên Facebook, chị Cherry Ly (sống tại Hà Nội) chia sẻ loạt ảnh bình hoa cúc khiến ai xem cũng không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tinh tế mà không kém phần nổi bật của chúng. Những bình cúc được chị cắm tỉ mỉ, phối sắc hài hòa, vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát lên hơi thở của đời sống đương đại.

Theo chị Ly, hoa cúc là biểu tượng của trường thọ và lòng hiếu thảo. Đặc biệt, trong dòng tranh tứ quý “ Tùng, Cúc, Trúc, Mai ”, cúc đại diện cho mùa thu lãng mạn, sự cao quý, thanh tao trong văn hóa Á Đông. Thú chơi cúc cổ ở Việt Nam từ xưa được xem là biểu hiện của sự tao nhã, gắn liền với cả văn hóa cung đình và dân gian. Cúc được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp lâu bền và mùi hương đặc trưng.

Cherry Ly cũng cho biết, dòng cúc cổ và quý luôn được giới yêu hoa săn lùng, mua về chăm bón, trưng bày và thưởng lãm tại gia. Tình yêu với loài hoa này nhen nhóm trong chị từ thuở bé, khi bà nội giảng giải ý nghĩa từng bức tranh tứ bình trong nhà, và chị mê nhất bức họa cúc.

Cùng chiêm ngưỡng những bình hoa cúc đẹp ngỡ ngàng của chị Cherry Ly.

Dòng cúc cổ nổi tiếng Hoàng Long Trảo tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao và quý tộc..

Đây là dòng cúc Hồng Tú Kiều đang làm mưa làm gió giới mê hoa cả nước dạo gần đây.

Cúc bạch đại đoá biểu tượng của sự thanh khiết, thoát tục.

Cúc Twilight Plum Mum bông to, dáng tròn.

Cúc đại đoá tím cũng là dòng hiếm.

Cúc tím xoáy nhập khẩu, bông xoáy theo chiều kim đồng hồ, càng nở càng mất xoáy.

Dòng cúc cổ quý mang tên Khổng tước xanh, thường được chăm bẵm trên chậu.

Dòng cúc cổ Khổng tước đỏ bông cũng khá to và rất hiếm.

Cúc Vienna - dòng cúc nhập khẩu bông to, màu sắc cuốn hút.

Vài bông cúc nhỏ cắm lại vào ang hoa quả vẫn rất xinh.

Dòng cúc cổ mang tên Pháo hoa vàng.

Cúc lưới xanh vườn mới ươm, dạng cúc chùm cong queo cắm theo dáng cong của cúc.

Cúc Pháo hoa cam cắm cùng tùng lá nho càng trở nên nổi bật.

Cúc Pháo hoa hồng dịu dàng trên bàn trà. Đây là loại cúc rẻ, đẹp, bền tận 2 tuần.

Cúc vàng phớt xanh khi cắm lên trông rất lôi cuốn.

Cúc Hoạ mi hồng cũng là hoa "hot" của năm nay.

Cúc hồng vân gỗ có độ bền đến 20 ngày.

Cúc mi kép với vẻ đẹp trong trắng, tinh khôi.

Hoa cúc chi có hương thơm sâu lôi cuốn, chuyên được dùng làm trà.