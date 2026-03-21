Chế Linh thăm lại một nơi ở TP.HCM: "Tôi không thể quên được"

21-03-2026 - 14:42 PM | Lifestyle

"Tôi muốn tìm lại những hình ảnh của ký ức" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã về lại TP.HCM sau hơn 3 tháng đi khắp các tỉnh thành trên đất nước từ Phú Quốc tới Cà Mau, Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế tới Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang…

Tại TP.HCM, Chế Linh tìm về một số nơi chốn kỷ niệm của mình năm xưa. Trong đó có khu cư xá, dân sinh nơi ông cùng các bạn bè từng cưu mang, giúp đỡ trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

Nam danh ca chia sẻ: "Tôi muốn thăm lại khu dân cư mà ngày xưa tôi cùng một số anh em đã chăm sóc các em mồ côi, lang thang, trẻ em cơ nhỡ phải đi bán báo, đánh giày.

Ban đầu chúng tôi chăm vài chục em, sau đó là cả ngàn em. Chúng tôi cố gắng lo cho các em nơi ăn ở. Vì vậy, bây giờ tôi muốn tìm lại không gian đó. Tôi mong các em bình an trên mọi nẻo đường và cố gắng liên lạc lại với nhau để cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm xưa.

Tôi muốn được gặp lại các em năm xưa mình từng đóng góp nuôi nấng. Bây giờ chắc các em cũng lớn tuổi rồi, có vợ con, ăn học, thành tài hết rồi. Có em ra nước ngoài sống, có em làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Tôi muốn tìm lại những hình ảnh của ký ức".

Khu xóm nghèo dành cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ mà Chế Linh nhắc đến hiện vẫn là khu chợ sầm uất. Nam danh ca tỏ ra bồi hồi, xúc động khi về lại chốn xưa. Ông nói: "Mọi người vẫn buôn bán, sinh hoạt như xưa, không có chút thay đổi nào hết".

Chế Linh còn tận tụy đi hỏi từng người dân trong chợ về khu nuôi trẻ mồ côi năm xưa. Ông nói: "Tôi có hỏi một số người dân ở đây và họ cũng nhớ, chỉ cho tôi khuôn viên các em năm xưa ăn uống, vui chơi.

Tôi muốn tìm lại những chỗ này để ghi lại những hình ảnh cho các em năm xưa nếu giờ có xem được thì cùng ôn lại kỷ niệm với nhau. Các em nếu có theo dõi thì thấy rằng anh Chế Linh đang giúp các em nhắc nhớ lại quá khứ.

Các em ngày xưa gọi tôi là anh vì cũng đáng tuổi em tôi. Những hình ảnh này trong tôi không thể quên được, vẫn nhớ như in".

