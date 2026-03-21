Nghiện cà phê Việt nhưng khách Tây nhất quyết phải có thêm 1 thứ đặc biệt thì uống mới ngon

21-03-2026 - 11:50 AM | Lifestyle

Không chỉ nhớ hương vị cà phê, một vị khách Tây còn “mang cả Việt Nam về nhà” với một chi tiết nhỏ nhưng đầy quen thuộc.

Giữa một buổi trưa tại Hà Lan, khi nhịp sống châu Âu vẫn đều đặn và có phần yên ắng, một vị khách Tây bất ngờ khiến nhiều người Việt chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc rất "Việt Nam" của mình. Không phải quán xá cầu kỳ, cũng chẳng phải không gian sang trọng, anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ, trước mặt là ly cà phê đậm màu, như thể đang ở đâu đó giữa một con phố quen thuộc tại Việt Nam.

Hình ảnh ngồi cà phê đầy cảm xúc, anh chia sẻ: "Trong giây lát, bạn không còn ở châu Âu nữa. Bạn đang ở đâu đó trên một con phố đông đúc, xe máy đi qua, đá va chạm vào ly, cà phê nhỏ giọt ngọt ngào."

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại vẽ ra cả một không gian rất đặc trưng - thứ mà nhiều người Việt có thể bắt gặp mỗi ngày, nhưng khi đi xa lại trở thành ký ức khó quên.

Theo chia sẻ, vị khách này từng có gần 1 năm sinh sống tại Việt Nam. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để anh "nghiện" không chỉ cà phê, mà còn là nhịp sống đường phố rất riêng. Hiện tại, anh đang sống tại Hà Lan cùng gia đình, trong đó vợ anh có dòng máu Việt Nam - một sợi dây kết nối khiến những ký ức ấy dường như càng trở nên gần gũi hơn.

Điều thú vị nằm ở chỗ, với anh, cà phê Việt không chỉ là hương vị. Nó là một trải nghiệm trọn vẹn, nơi mọi chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên cảm xúc. Và trong số đó, có một thứ mà anh cho rằng không thể thiếu: chiếc ghế nhựa thấp đặc trưng của Việt Nam.

Anh kể rằng gia đình mình hiện cũng mở một quán cà phê nhỏ tại Hà Lan, và trong quán có sự xuất hiện của những chiếc ghế nhựa mang "tinh thần Việt Nam". Đáng nói, để có được chúng, anh đã phải sang tận Paris để tìm mua - một hành trình nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại cho thấy sự trân trọng đặc biệt dành cho một chi tiết tưởng chừng rất bình thường.

Với nhiều người Việt, những chiếc ghế nhựa thấp vốn dĩ quá quen thuộc. Chúng xuất hiện ở khắp nơi: từ quán trà đá vỉa hè, hàng phở sáng sớm, đến những góc cà phê nhỏ nép mình bên đường. Nhỏ bé, đơn giản, thậm chí đôi khi bị xem là "tạm bợ", nhưng chính sự gần gũi ấy lại tạo nên một phần linh hồn của văn hoá đường phố.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa, người ta không chỉ uống cà phê. Đó còn là lúc để quan sát dòng người qua lại, nghe tiếng xe cộ, cảm nhận nhịp sống đang trôi. Là những cuộc trò chuyện không cần quá trang trọng, là cảm giác thư thả giữa một thành phố luôn chuyển động.

Có lẽ vì thế mà với vị khách Tây này, nếu thiếu đi chiếc ghế ấy, ly cà phê dù đúng vị cũng khó lòng mang lại cảm giác trọn vẹn. Anh nhấn mạnh: "Tôi nhớ cuộc sống đường phố Việt Nam và cà phê ở đó."

Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến một điều sâu hơn: đôi khi, thứ khiến người ta nhớ không chỉ là món ăn hay đồ uống, mà là cả không gian, âm thanh và những chi tiết rất nhỏ đi kèm.

Theo Hy Chu

Đời sống & pháp luật

