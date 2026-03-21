Nam diễn viên Việt duy nhất đóng 5 phim trăm tỷ trong 1 năm, diễn hay miễn bàn nhưng nhìn mặt là rén liền

Trong bối cảnh phòng vé Việt liên tục biến động, việc một bộ phim chạm mốc 100 tỷ đã không còn là chuyện hiếm. Nhưng để một diễn viên góp mặt trong 5 phim trăm tỷ chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng thì là không hề dễ dàng. Và cái tên đang làm được điều này chính là Sĩ Toàn.

Chuỗi thành tích bắt đầu từ tháng 4/2025 với Thám Tử Kiên: Ký Án Không Đầu, dự án phim này đã cán mốc 100 tỷ sau 7 ngày ra rạp. Đây là dự án mở màn cho hành trình leo top của Sĩ Toàn. Chỉ vài tháng sau, Tử Chiến Trên Không (khởi chiếu ngày 9/2025) tiếp tục đạt trăm tỷ sau 6 ngày, đưa tên tuổi Sĩ Toàn phủ sóng rộng hơn trên màn ảnh rộng. Đến cuối năm, Thiên Đường Máu (khởi chiếu ngày 30/12/2025) cũng gia nhập "câu lạc bộ 100 tỷ" sau 12 ngày công chiếu và trở thành phim Việt đầu tiên đạt được mốc doanh thu này trong năm 2026.

Sĩ Toàn trong Thám Tử Kiên

Bước sang 2026, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Sĩ Toàn tiếp tục góp mặt trong hai dự án ra rạp liên tiếp là Tài (khởi chiếu ngày 6/3/2026) và Quỷ Nhập Tràng 2 (khởi chiếu ngày 13/3/2026). Đáng chú ý, TÀI cũng đạt mốc 100 tỷ sau 2 tuần và tính đến tối ngày 20/3/2026, Quỷ Nhập Tràng 2 cũng chính thức vượt mốc này. Những thành tích này giúp Sĩ Toàn hoàn tất chuỗi 5 phim trăm tỷ trong vòng chưa đầy 12 tháng là một thành tích chưa từng có tiền lệ với diễn viên Việt.

Quỷ Nhập Tràng 2 giúp Sĩ Toàn hoàn thiện chuỗi 5 phim 100 tỷ trong vòng 1 năm

Không chỉ là câu chuyện về con số, Sĩ Toàn còn cho thấy sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật khi không để mình bị đóng khung ở một kiểu vai. Trong vòng một năm, anh liên tục thử sức ở nhiều thể loại phim khác nhau. Từ Thám Tử Kiên với màu sắc trinh thám, Tử Chiến Trên Không thiên về hành động, lịch sử, TÀI thuộc thể loại hành động, tâm lý gia đình đến Thiên Đường Máu hay Quỷ Nhập Tràng 2 thuộc thể loại kinh dị. Mỗi dự án mang một màu sắc riêng, đòi hỏi cách thể hiện cũng phải thay đổi, từ đó giúp hình ảnh của nam diễn viên không bị nhàm chán dù tần suất xuất hiện dày đặc.

Sỹ Toàn (bên trái ngoài cùng) trong phim TÀI

Mặt khác, một điểm dễ nhận ra ở Sĩ Toàn là khả năng đóng vai ác đạt đến mức khiến khán giả nhìn mặt là "rén". Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng và có phần dữ tợn khiến anh gần như trở thành lựa chọn quen thuộc cho các vai phản diện, giang hồ. Điển hình như trong Thiên Đường Máu, nếu tuyến phản diện của Quách Ngọc Ngoan còn có những khoảng lặng thì nhân vật Quý của Sĩ Toàn lại gần như không cho người xem cơ hội cảm thông. Sự tàn nhẫn được thể hiện rõ qua ánh mắt, cách nói chuyện và cả những khoảnh khắc im lặng đầy áp lực, khiến người xem cảm thấy khó chịu, thậm chí "ghét cay ghét đắng". Và rõ ràng, đó chính là thành công của một diễn viên khi hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Sỹ Toàn (bên phải) vào vai phản diện trong Thiên Đường Máu

Để hóa thân vào từng nhân vật một cách trọn vẹn đòi hỏi diễn xuất chắc tay để nam diễn viên không bị lạc quẻ giữa các dự án khác nhau, đồng thời góp phần giữ mạch cảm xúc cho từng bộ phim. Đồng thời, việc liên tục góp mặt trong các dự án đạt doanh thu cao cung cho thấy độ nhạy trong việc chọn kịch bản cũng như khả năng thích nghi với nhiều dạng vai của nam diễn viên sinh năm 1987.

Có thể thấy, việc liên tục biến hóa qua từng vai diễn không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất vững vàng mà còn là khả năng kiểm soát cảm xúc tinh tế, để mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng mà không bị trộn lẫn giữa các dự án. Đó cũng là lý do dù 'chạy show" dày đặc, Sỹ Toàn vẫn giữ được dấu ấn cá nhân trên màn ảnh. Đặc biệt, thành tích góp mặt trong loạt phim trăm tỷ còn cho thấy độ nhạy bén trong việc chọn kịch bản và khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều dạng vai. Ở thời điểm hiện tại, Sỹ Toàn rõ ràng không chỉ là gương mặt quen thuộc mà đang dần trở thành bảo chứng phòng vé đáng chú ý của màn ảnh Việt.

Nguồn: Box Office Vietnam

Mộng Zu