Nhạc sĩ Trần Tiến: "Anh Trịnh Công Sơn nói thẳng với tôi 1 câu thấm thía"

Vừa qua, tại phim tư liệu Hát cùng nguồn cuội, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ông nói: "Ngày xưa tôi đi bộ đội, trên đường hành quân tôi đã nghe nhạc Trịnh rồi nhưng khi ấy tôi vẫn chưa biết gì về anh Trịnh Công Sơn cả. Tôi chỉ biết nhạc Trịnh qua giọng hát chị Khánh Ly.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Tôi thích lắm vì giọng chị Khánh Ly và nhạc Trịnh hòa vào với nhau làm một. Tôi nghe mà không còn nhớ đến ai nữa, chỉ biết là rất hay, cứ thế nghe.

Hồi đó, tôi chưa có khả năng phân tích giọng hát vì vẫn đang là bộ đội, chưa được đi học chuyên sâu.

Sau này tôi về Hà Nội đi học Nhạc viện rồi gặp được anh Trịnh Công Sơn thì mới nghe lại những băng nhạc đó và phân tích ra, thấy rằng giọng hát chị Khánh Ly quá đặc biệt, hoang dại, chân thật đến mức tận cùng của lời ca, cảm xúc triết học trong nhạc Trịnh.

Anh Trịnh Công Sơn viết nhạc với cảm xúc rất triết học, lời rất cao siêu nhưng không hề Opera mà rất Pop, đi tới công chúng ngay lập tức. Những câu chuyện của anh Sơn trong âm nhạc khiến tôi sống dậy đam mê viết nhạc.

Trịnh Công Sơn và Trần Tiến

Chỉ khi nghe nhạc anh Trịnh Công Sơn tôi mới muốn viết ca khúc còn tôi học trong Nhạc viện là học viết giao hưởng. Anh Trịnh Công Sơn nói thẳng với tôi một câu vô cùng thấm thía. Anh bảo: "Tiến ơi, một bản giao hưởng tồi làm sao bằng một câu hò hay".

Tôi nghe anh Sơn nói xong bừng tỉnh. Tôi chuyển hẳn sang viết ca khúc nhờ anh Sơn, nhờ nghe chị Khánh Ly hát. Anh chị truyền cho tôi sức mạnh khủng khiếp để viết nhạc chứ không phải tiếng đàn violin, kèn đồng, trumpet, piano… mà từ tiếng con người.

Chỉ cần tôi nghe tiếng người cất lên "Mẹ ơi!" là muốn khóc rồi vì giọng con người truyền cảm đến người ta nhanh nhất.

Anh Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly là thần tượng của tôi. Tôi có phúc mới gặp được anh Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly. Hai người đó yêu nhau như hai anh em chứ không phải cặp đôi.

Sự kết hợp giữa anh Sơn và chị Khánh Ly đã tạo nên cặp đôi mà cả trăm năm nữa cũng không có được".