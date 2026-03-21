Nữ NSƯT từ Mỹ về: Khán giả vây chật cứng, trợ lý phải kêu gọi

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền từ Mỹ về đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi diễn đầu năm tại đình chùa.



Tại đây, nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả ái mộ vây quanh, xin chụp hình chung. Điều này cho thấy, dù đi nước ngoài đã lâu nhưng Ngọc Huyền vẫn giữ được sức hút, vẫn là tên tuổi lớn trong lòng khán giả và được hâm mộ.

Ngọc Huyền và fan hâm mộ

Đặc biệt, có một nữ khán giả lớn tuổi còn chạy tới ôm chặt lấy Ngọc Huyền, tặng cô hẳn 500 ngàn đồng và tiết lộ hồi xưa vì quá hâm mộ Ngọc Huyền nên đặt tên con gái là Ngọc Huyền luôn.

Ngọc Huyền nói: "Đây là fan cứng của tôi từ mấy chục năm nay. Cô nói rằng yêu tôi quá nên đặt tên con gái là Ngọc Huyền luôn. Cô vừa mới lì xì tôi 500 ngàn và bảo tôi đem cúng Tổ để Tổ cho tôi nhận được show 1 tỷ".

Diễn xong, Ngọc Huyền thay đồ đi về vẫn được khán giả nô nức vây quanh, chen lấn nhau, như một ngôi sao lớn. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng Ngọc Huyền. Ngọc Huyền cũng thân thiện cười nói chúc lại mọi người.

Có khán giả nói với Ngọc Huyền: "Chị Ngọc Huyền ơi em hâm mộ chị mấy chục năm rồi. Hồi đó em mới có mười mấy tuổi, giờ bốn mấy tuổi rồi vẫn hâm mộ chị. Em nghe chị từ trong nước tới khi chị ra nước ngoài".

Khán giả vây quanh Ngọc Huyền chật cứng tới tận khi cô ra xe, trò chuyện, cười nói liên tục. Trợ lý Ngọc Huyền còn phải kêu gọi mọi người để Ngọc Huyền lên xe đi về.

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam thuộc thế hệ "vàng" thập niên 90. Cô sở hữu chất giọng thiên phú ngọt ngào, truyền cảm cùng ngoại hình sáng sân khấu với đôi má lúm đồng tiền đặc trưng.

Sự nghiệp của cô gắn liền với nhiều vai diễn đa dạng, từ đào chính trong các vở cải lương tuồng cổ đến các bản tân cổ giao duyên. Năm 2001, cô được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú nhờ những đóng góp tích cực cho nghệ thuật truyền thống.

Dù thời gian đã trôi qua, Ngọc Huyền vẫn giữ được kỹ thuật ca diễn ổn định và lượng khán giả trung thành nhất định. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật ca tân nhạc và vọng cổ. Hiện tại, cô hoạt động song song tại cả thị trường hải ngoại và trong nước.