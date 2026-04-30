Mỹ nhân cưới đại gia 3 đời vợ hơn 26 tuổi: Lập tức rời showbiz, sống cuộc đời xa hoa cùng khối BĐS nghìn tỷ

Phan Như Thảo từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang Việt Nam. Khi sự nghiệp vẫn đang được chú ý, cô công khai mối quan hệ với đại gia Đức An vào năm 2015. Chuyện tình này thời điểm đó từng vấp phải không ít lời bàn tán vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, khi doanh nhân Việt kiều Mỹ sinh năm 1962, hơn cô 26 tuổi và trước đó đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Tuy vậy, sau tất cả, Phan Như Thảo lại bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Người đẹp sinh năm 1988 gần như rời xa hào quang showbiz, tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình và cùng chồng xây dựng một hệ bất động sản đáng chú ý, trải dài từ TP.HCM, Đà Lạt đến Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Phan Như Thảo hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng đại gia.

Khối BĐS mơ ước giữa trung tâm Sài Gòn

Một trong những chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất trong cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo là cách ông xã đại gia chiều vợ bằng những món quà rất mạnh tay. Năm 2025, cô tiết lộ được chồng tặng một căn hộ view biển ở Đà Nẵng trị giá hơn 10 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật 37 tuổi. Dự kiến, vợ chồng nữ diễn viên sẽ nhận bàn giao nhà trong năm nay. Đây không phải bất động sản đầu tiên cô được tặng, mà chỉ là một lát cắt mới trong bộ sưu tập nhà đất vốn đã rất đáng nể của hai vợ chồng.

Trước đó, đại gia Đức An từng tặng Phan Như Thảo hai căn nhà đối diện nhau tại khu trung tâm quận 1 cũ, TP.HCM. Đây là một trong những tài sản từng khiến công chúng chú ý vì vị trí đắt đỏ giữa trung tâm thành phố. Đáng nói hơn, có thời điểm từng có người hỏi mua một căn với mức giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo không đồng ý bán. Chi tiết này cho thấy giá trị của khối tài sản mà cặp đôi đang nắm giữ không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở vị trí và tiềm năng của từng bất động sản.

Những hình ảnh hiếm hoi về căn nhà tại TP.HCM của hai vợ chồng.

2 căn biệt thự liền kề tại Đà Lạt

Nếu các căn nhà tại TP.HCM đại diện cho sự đắt giá của vị trí trung tâm, thì hệ biệt thự ở Đà Lạt lại mang một màu sắc khác, thiên về nghỉ dưỡng và tận hưởng. Tại thành phố sương mù, vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu hai căn biệt thự nằm sát nhau.

Hai căn biệt thự liền kề của Phan Như Thảo tại Đà Lạt gây ấn tượng ngay từ bên ngoài nhờ vẻ thơ mộng và cảm giác nghỉ dưỡng rất rõ. Tổng thể ngôi nhà nổi bật với mái nhọn, khung kính lớn cùng chất liệu gỗ thông chủ đạo, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Bao quanh biệt thự là cây xanh, hoa lá và những lối đi nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng, khiến nơi đây trông như một khu vườn châu Âu thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Nhìn từ mặt tiền chính diện, hai căn nhà có sự đối xứng hài hòa, được phủ thêm những giàn hoa treo mềm mại, càng làm tăng cảm giác xanh mát và nên thơ.

Lối vào cũng được bài trí rất duyên với khung hoa, đèn vintage và các mảng cây cối đan xen, tạo nên khung cảnh đặc biệt phù hợp cho những buổi hẹn hò, tiệc nhỏ hay đơn giản chỉ để dạo bước, ngắm nhìn.

Bên trong nhà, khu vực ăn tối mang đậm tinh thần mộc mạc và ấm cúng với tường gỗ thông, kệ trang trí bằng hộp gỗ thô cùng bàn ăn dài được điểm xuyết hoa tươi. Không gian ăn uống còn ghi điểm nhờ bộ ghế mây đan, gối tựa thêu hoa và hệ cửa kính lớn mở thẳng ra rừng thông, đem lại cảm giác thư giãn rất dễ chịu.

Ở một góc khác, căn nhà lại hiện lên sinh động hơn với những chi tiết mang màu sắc lễ hội phương Tây như cây thông lớn và bàn trang trí đầy vật dụng nhỏ xinh, tạo cảm giác vui mắt và gần gũi.

Khi đêm xuống, toàn bộ biệt thự lên đèn vàng ấm áp, từ đèn trần đến những cụm đèn trang trí nhỏ, khiến nơi đây giống như một quán nhỏ xinh xắn ở châu Âu.

Không gian tầng lửng bên trong được thiết kế rộng mở, trải thảm họa tiết, bày thêm lều vải và đệm bệt để trẻ nhỏ có thể thoải mái vui chơi. Nhờ hệ cửa kính bao quanh, ánh sáng tự nhiên luôn tràn vào nhà, khiến tầng lửng lúc nào cũng thoáng và đầy sức sống.

Phòng ngủ chính tiếp tục nối dài tinh thần ấm áp ấy với giường trụ gỗ kiểu cổ, chăn ga mang sắc màu vintage và hệ tủ gỗ kết hợp cầu thang dẫn lên gác mái nhỏ, tận dụng diện tích khá khéo. Ở những góc khác, nội thất lại được phối theo tinh thần Boho với thảm, chăn và các chi tiết trang trí nhiều màu sắc, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn rất hài hòa.

Khu tiếp khách gây ấn tượng bởi vẻ hoài cổ, với ghế bọc vải họa tiết, bức tường vẽ tay phong cảnh và ánh sáng vàng dịu, mang đến cảm giác gần gũi, thư thái.

Còn ở góc nhìn ra sân vườn, cửa kính cao đặt cạnh bàn tròn và ghế cao lại mở ra một khung cảnh xanh mướt, rất hợp để ngồi uống cà phê sáng và tận hưởng nhịp sống chậm rãi của Đà Lạt.

Cụm nhà ven biển đoạt giải thưởng kiến trúc tại Khánh Hòa

Tuy nhiên, nhắc đến bất động sản của vợ chồng Phan Như Thảo mà bỏ qua cụm nhà ven biển ở Khánh Hòa thì chắc chắn là thiếu sót lớn nhất.

Để thực hiện giấc mơ được thức dậy trong tiếng sóng biển và mở mắt ra đã thấy bình minh trên mặt nước, cả hai xây một biệt thự mang phong cách Santorini ở làng chài Ninh Phước. Căn biệt thự rộng 580m2, mang đậm tinh thần Địa Trung Hải với lối thiết kế phóng khoáng, tràn ngập ánh sáng. Nhờ đó, gần như mọi ngóc ngách trong nhà đều bừng sáng và tạo điều kiện để gia chủ tận hưởng tối đa vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh.

Điểm nhấn đặc biệt của căn nhà là hồ bơi lớn nằm ở giữa, vừa tạo cảm giác nghỉ dưỡng vừa mang đến những góc hình rất bắt mắt.

Không dừng lại ở một căn villa ven biển, cách đó không xa, vợ chồng Phan Như Thảo còn xây thêm một khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn hơn để tiếp đón bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Công trình này có diện tích lên tới 4.000m2, tọa lạc sát bờ biển Ninh Phước và từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về kiến trúc.

Theo chia sẻ của Phan Như Thảo, ý tưởng thực hiện là của cả hai vợ chồng. Cô thích phong cách Santorini với nhà trắng, tường dày, cửa vòm và nét cổ điển trong kiến trúc Địa Trung Hải, còn Đức An muốn có sự hiện đại, trong khi con gái lại thích hình ảnh cầu vồng. Từ những mong muốn khác nhau ấy, cả hai đã tạo nên một công trình vừa có cá tính riêng, vừa đủ nổi bật để được ghi nhận ở quy mô quốc tế.

Trên website của cuộc thi thiết kế, nơi này được mô tả là khu nghỉ dưỡng nằm ven biển, sở hữu bãi cát trắng trải dài và khung cảnh hùng vĩ của vịnh Vân Phong. Công trình lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm điểm nhấn, nổi bật với tường vôi trắng kết hợp cùng trần bê tông màu ghi, tạo ra cảm giác vừa mộc mạc vừa ấm cúng.

Về mặt bố cục, khu nhà tạo thành hình vòng tròn, ở giữa là hồ bơi có sức chứa khoảng 5 đến 7 người. Từ cổng bước vào là hành lang dài dẫn thẳng đến trung tâm khu nhà, gợi cảm giác như lối đi trong những công trình cổ điển. Xen giữa không gian đó là các hàng cây đặc trưng vùng biển, vừa tạo bóng mát vừa làm mềm lại tổng thể kiến trúc.

Khu vực hồ bơi là điểm nhấn thiết kế của căn biệt thự.

Cổng và lối đi tràn ngập ánh sáng.

Khu nghỉ dưỡng này có 8 phòng lớn, tất cả đều hướng biển hoặc nhìn ra khu vực bãi cát và hồ bơi. Đức An chủ động hạn chế các vật dụng trang trí và lựa chọn nội thất gắn tường để tạo cảm giác mở, thoáng và hòa vào thiên nhiên.

Ban đầu, công trình được xây dựng với mục đích làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình mỗi khi rời xa nhịp sống hối hả ở TP.HCM. Sau đó, vợ chồng Phan Như Thảo quyết định đưa vào kinh doanh và đón khách. Năm 2023, nơi này giành giải tại LIV Hospitality Design Awards ở hạng mục dành cho resort boutique, sau khi vượt qua hàng trăm dự án đến từ 43 quốc gia. Trước đó hai năm, công trình cũng từng được vinh danh với giải thưởng cao nhất về thiết kế dành cho villa nghỉ dưỡng. Có thể nói, đây không chỉ là một bất động sản đắt giá mà còn là tài sản mang tính biểu tượng trong danh mục nhà đất của cặp đôi.

Nhìn tổng thể, hệ bất động sản của Phan Như Thảo và Đức An trải dài từ Nam ra Trung, từ trung tâm đô thị đến những điểm nghỉ dưỡng ven biển, mỗi nơi lại mang một phong cách sống khác nhau. Tất cả góp phần tạo nên hình ảnh một cuộc sống xa hoa, lãng mạn và rất đậm màu sắc ngôn tình sau khi Phan Như Thảo kết hôn với doanh nhân hơn 26 tuổi.