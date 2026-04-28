Mỹ nhân 26 tuổi lấy chồng đại gia hơn 1 con giáp: Được cưng như trứng mỏng, ở biệt thự 60 tỷ có vườn ven sông

Lã Thanh Huyền (sinh năm 1985) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như Zippo mù tạt và em, Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời… Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn được biết đến với khả năng kinh doanh “mát tay”, gây dựng khối tài sản đáng kể trải dài từ bất động sản đến trang sức cao cấp.

Năm 2011, khi 26 tuổi, Lã Thanh Huyền lên xe hoa cùng người chồng hơn cô 12 tuổi. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con trai. Ở tuổi 41, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống “bà hoàng” đúng nghĩa: được ông xã yêu chiều, thường xuyên tặng nhiều quà khủng. Bên cạnh đó, tổ ấm của gia đình cũng gây chú ý với căn biệt thự bề thế trị giá khoảng 60 tỷ đồng, ghi điểm bởi vẻ sang trọng, chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế trong từng góc nhỏ.

Biệt thự của vợ chồng Lã Thanh Huyền

Biệt thự của vợ chồng Lã Thanh Huyền tọa lạc trên khu đất đắt giá bậc nhất Hà Nội, với tổng giá trị ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó, phần bất động sản chiếm khoảng 50 tỷ, còn gần 10 tỷ được đầu tư cho nội thất nhập khẩu từ châu Âu, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và sự chăm chút kỹ lưỡng.

Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, sang trọng và đầy cuốn hút. Bước vào bên trong, không gian sống rộng 450m² mở ra thoáng đãng, được bố trí khoa học để tối ưu ánh sáng và sự kết nối với thiên nhiên. Bao quanh là khu sân vườn rộng 150m², mang lại cảm giác thư thái, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị ồn ào. Khu sân vườn trước nhà được thiết kế tỉ mỉ với lối đi lát đá, hồ cá koi sinh động cùng nhiều loại cây xanh và hoa rực rỡ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, giàu sức sống. Bên cạnh, một góc vườn sau nhà còn sở hữu tầm nhìn hướng ra sông, mang đến không gian thư giãn lý tưởng.

Hồ cá koi trước nhà

Góc sân vườn nhìn từ trên cao xuống

Một góc sân vườn sau nhà

View nhìn ra sông cực chill và thư giãn

Bên trong biệt thự

Không gian nội thất được chăm chút theo phong cách sang trọng, tinh tế, mang cảm giác không khác gì một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Toàn bộ nội thất đều là hàng nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha…, từ bộ sofa, bàn ghế, kệ tủ cho đến từng chi tiết trang trí nhỏ nhất đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi món đồ không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn hướng đến sự tiện nghi và trải nghiệm sống cao cấp cho gia đình.

Tổng thể không gian được phủ bởi gam màu vàng - trắng chủ đạo, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng. Sự kết hợp này giúp căn nhà luôn bừng sáng, đồng thời tôn lên vẻ đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Không gian bên trong biệt thự của vợ chồng Lã Thanh Huyền

Toàn bộ nội thất đều là hàng nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha…

Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng

Không gian có nhiều hệ cửa kính giúp đón ánh sáng vào nhà

Khu vực bếp nấu thoáng đãng, tiện nghi

Khu bàn ăn đối diện bếp nấu, vừa sang xịn vừa tiện nghi trong sinh hoạt