Nhân viên sân bay mặt đất: Bên trong “nghề không ngẩng mặt ra khỏi máy tính” khi người khác đi chơi

Xin thông báo “kỳ nghỉ Tết lần thứ 2” trong năm chính thức bắt đầu!

Với quãng ngày nghỉ dài dằng dặc, đây là thời điểm hoàn hảo để khởi động mùa hè bằng cách quẳng deadline sang một bên, tắt noti group chat công việc và về quê với bố mẹ, đi chơi xa,...

Nhưng khi bạn bật mode nghỉ lễ thì cũng là lúc nhiều người chuyển trạng thái sang căng mình làm việc. Đó là các nhân viên sân bay. Người ngồi quầy thủ tục, người xử lý hành lý, người điều phối dưới sân bay, người ngồi trên đài không lưu theo dõi từng chuyến cất hạ cánh. Với họ, dịp lễ Tết không phải lúc nghỉ ngơi mà lại lúc bận rộn nhất, căng thẳng nhất để giữ cho mọi hành trình diễn ra trọn vẹn.

Phía sau mỗi tấm vé máy bay là những ca trực “không ngẩng đầu lên được”

Ngọc Mai (25 tuổi), kiểm soát viên không lưu tại đài kiểm soát không lưu sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), đã gắn bó với nghề được 3 năm. Mai cho biết dịp lễ 30/4 - 1/5, sân bay đông khách hơn nhưng số chuyến bay không tăng quá nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, điều đó không khiến áp lực giảm đi.

Ngọc Mai

Đài kiểm soát không lưu nơi Ngọc Mai và đồng nghiệp làm việc

Theo Ngọc Mai, trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, việc điều hành càng phải chính xác hơn. Chỉ cần tàu bay phải bay chờ trên không vài phút hoặc nổ máy chờ dưới mặt đất lâu hơn kế hoạch, chi phí phát sinh đã là con số đáng kể.

“Dù số chuyến bay không tăng mạnh, áp lực đảm bảo đúng giờ dự kiến vẫn đặt lên hàng đầu. Chúng mình luôn cố gắng hạn chế tối đa thời gian bay chờ trên không để hỗ trợ các hãng hàng không giảm bớt chi phí” , Mai chia sẻ.

Áp lực lớn nhất của vị trí kiểm soát viên không lưu, theo cô, thường đến từ những tình huống bất ngờ như thời tiết xấu đột ngột. Khi điều kiện không đủ để tiếp thu tàu bay, khối lượng công việc tăng lên ngay lập tức vì vừa điều hành chuyến bay hiện tại, vừa lên phương án tiếp theo, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan.

“Việc thời tiết xấu đột ngột và tàu bay phải chờ hoặc thậm chí là chuyển sang hạ cánh sân bay dự bị thì mình cũng lo lắng cho những hành khách trên chuyến bay bị trễ giờ, phải chờ đợi trong dịp lễ, ảnh hưởng đến thời gian gặp gia đình, đi chơi,... Đó là thiệt thòi cho hành khách. Nhưng tất cả mọi người đều cố gắng vì mục tiêu quan trọng nhất là an toàn” , cô nói.

View nhìn từ đài kiểm soát không lưu

Ở phía dưới mặt đất, guồng quay cũng không căng thẳng không kém. Phương Anh (26 tuổi), nhân viên phục vụ hành khách của Công ty Dịch vụ Mặt đất Sài Gòn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hiện đang phục vụ cho Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways, cho biết các dịp lễ luôn là thời gian bận rộn nhất trong năm.

Một ca làm việc của Phương Anh kéo dài 8 tiếng. Ca đầu bắt đầu từ 3h sáng, còn ca cuối kết thúc khi hết chuyến, tùy tình hình delay trong ngày. Phương Anh cho biết: “Những ngày lễ Tết thế này lượng khách cực kỳ đông. Có hôm vào ca là gần như chỉ dán mắt vào màn hình tới giờ về”.

Phương Anh

Phương Anh cho biết thêm, nhiều hành khách thường nghĩ chuyến bay chậm là do hãng chờ gom khách cho đủ hoặc cố tình nhưng thực tế nguyên nhân phổ biến là do quá tải hạ tầng sân bay hoặc tàu bay gặp trục trặc kỹ thuật.

Là bộ phận tiếp xúc đầu tiên với khách khi đến sân bay, ngoài làm thủ tục, Phương Anh thường xuyên hỗ trợ người lớn tuổi chưa quen check-in online, hướng dẫn hành lý ký gửi, xử lý giấy tờ và giải đáp các tình huống phát sinh phút chót: “Mình rất vui vì được góp phần giúp mọi người có chuyến đi vui vẻ và an toàn”.

Được khách tặng quà khi đi làm ngày lễ

Cả Ngọc Mai và Phương Anh đều cho biết công việc tại sân bay không chỉ cần chuyên môn mà còn đòi hỏi sức bền thể chất và tâm lý.

Phương Anh từng mất khá lâu để thích nghi với việc thức khuya, dậy sớm liên tục. Trong khi đó Ngọc Mai và đồng nghiệp không chỉ sát cánh trong công việc mà còn tham gia các hoạt động thể thao như đi đánh pickleball cùng nhau để tăng cường sức khỏe.

Dù đặc thù công việc vất vả như vậy nhưng cả 2 đều yêu thích công việc, muốn gắn bó với nghề. Lý do đến từ những điều giản dị như chuyến bay cất cánh đúng giờ, tàu bay hạ cánh an toàn, hành khách kịp về nhà đúng kế hoạch. Ngọc Mai nói: “Khi hành khách không biết đến sự tồn tại của kiểm soát viên không lưu, nghĩa là mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Đó là niềm vui của chúng mình”.

Mỗi ca trực trên đài kiểm soát không lưu sẽ luôn có 2 nhân viên làm việc để hỗ trợ nhau, đưa ra phương án xử lý

Trong một số ngày lễ Tết, Ngọc Mai và đồng nghiệp mặc áo dài đi làm

Cùng với đó, cả 2 nhân viên sân bay đều có những kỉ niệm đáng nhớ trong các dịp lễ Tết. Với Ngọc Mai, dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, dù không phải trực đêm giao thừa nhưng Ngọc Mai và đồng nghiệp vẫn có mặt tại tháp không lưu sân bay, cùng nhau đón giao thừa, cùng được nhận lì xì từ lãnh đạo công ty. Còn trong mọi dịp lễ Tết, các ca trực đều được nhận lương hệ số theo quy định.

Phương Anh lại được tiếp xúc nhiều hơn với các khách hàng: “Có rất nhiều khách dễ thương. Chẳng hạn như các vị khách người Nga rất quý người Việt Nam mình, vui vẻ và hòa đồng với mình. Nhiều khách Nga thường tặng mình và đồng nghiệp những thanh chocolate, món quà tuy nhỏ nhưng tụi mình rất trân trọng”.

Ngọc Mai cùng lãnh đạo công ty và các đồng nghiệp trong đêm giao thừa

Khi pháo hoa giao thừa rợp trời, các nhân viên sân bay vẫn đang miệt mài làm việc

Theo cả Ngọc Mai và Phương Anh, để hành trình dịp lễ thuận lợi hơn, hành khách chỉ cần chuẩn bị tốt vài điều đơn giản nhưng rất quan trọng.

Đến sân bay sớm hơn bình thường: Dịp lễ lượng khách tăng mạnh nên thời gian check-in, ký gửi hành lý và qua cửa an ninh thường lâu hơn ngày thường. Việc đến sớm giúp tránh cảnh cuống cuồng sát giờ bay.

Chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân, hộ chiếu, mã đặt chỗ hay thẻ lên máy bay nên để ở nơi dễ lấy để thao tác nhanh tại quầy và cửa an ninh.

Kiểm tra hành lý trước khi ra sân bay: Hành lý xách tay, hành lý ký gửi cần đúng quy định của từng hãng để tránh mất thời gian sắp xếp lại ngay tại quầy.

Theo dõi thông báo chuyến bay thường xuyên: Dịp cao điểm, giờ khởi hành hoặc cửa ra máy bay có thể thay đổi. Chủ động cập nhật thông tin sẽ giúp hành khách không bị lỡ chuyến.

Giữ bình tĩnh và hợp tác với nhân viên sân bay nếu có phát sinh: Theo Ngọc Mai, không phải lúc nào chuyến bay cũng có đủ điều kiện thuận lợi để cất cánh đúng giờ. Những trường hợp chậm chuyến vì thời tiết hoặc kỹ thuật đều nhằm đảm bảo an toàn cho chính hành khách. “Sự cảm thông và hợp tác của hành khách là nguồn động viên rất lớn để toàn bộ hệ thống nhân viên sân bay làm việc hiệu quả hơn”, cô chia sẻ.

Phương Anh cũng cho rằng chỉ cần khách chuẩn bị kỹ và hợp tác với nhân viên, hành trình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều cho cả hai phía.