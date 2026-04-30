Cả triệu người sững sờ trước nhan sắc đẳng cấp của mỹ nhân đẹp hơn trí tuệ nhân tạo, visual cỡ này bảo sao cứ mãi hot!

Khoảnh khắc xuất thần viral của Karina

Mới đây, hình ảnh của Karina xuất hiện trên màn hình LED tại một concert diễn ra ở Nhật Bản đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ. Bức ảnh do một người hâm mộ chụp lại khoảnh khắc biểu diễn của Karina trên sân khấu và chia sẻ trên nền tảng X. Chỉ sau một thời gian rất ngắn đăng tải, bài viết đã tạo nên một hiện tượng truyền thông khi cán mốc 1,6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội của Karina

Trong bức ảnh được chụp lại từ màn hình LED, Karina diện trang phục biểu diễn mang tông màu hồng pastel chủ đạo. Thiết kế này được kết hợp cùng chi tiết cúp ngực màu trắng viền bèo nhún, mang lại vẻ ngoài vừa nữ tính vừa hiện đại. Điểm nhấn của khung hình nằm ở khoảnh khắc mái tóc đen dài tung bay tự nhiên, để lộ toàn bộ đường nét khuôn mặt sắc sảo của thành viên nhóm aespa. Góc máy bắt cận ngẫu nhiên đã lột tả chi tiết tỷ lệ khuôn mặt nhỏ gọn, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn.

Khán giả hầu hết nhận định vẻ đẹp của Karina là vô thực, như AI tạo ra

Ngay khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều khán giả đồng loạt để lại bình luận khen ngợi ngoại hình của nữ thần tượng. Phần lớn các ý kiến đều nhận định vẻ đẹp của cô trong khoảnh khắc này hoàn hảo đến mức vô thực. Cộng đồng mạng liên tục so sánh ngoại hình, tỷ lệ ngũ quan và thần thái biểu diễn của cô với các sản phẩm đồ họa máy tính cao cấp. Nhiều bình luận khẳng định nhan sắc nổi bật của Karina trông giống hệt công nghệ AI thay vì người thật.

Tạo hình trong teaser comeback của Karina cũng gây sốt vì body như tạo ra từ phần mềm 3D

Trước đó hình ảnh của Karina trong teaser comeback của aespa cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tỷ lệ gương mặt và vóc dáng của nữ thần tượng xuất hiện trong trailer khiến nhiều khán giả nhận xét là giống một mô hình đồ họa được render hoàn hảo từ các phần mềm 3D.

Tiêu chuẩn của vẻ đẹp như AI tạo ra

Khái niệm vẻ đẹp AI thực chất đã gắn liền với Karina ngay từ thời điểm cô mới ra mắt công chúng. Qua thời gian hoạt động trong ngành giải trí, danh xưng này ngày càng được công nhận rộng rãi và trở thành một thương hiệu cá nhân mang tính nhận diện cao. Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ đồ họa, vóc dáng của nữ thần tượng cũng luôn là chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến.

Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ đồ họa, vóc dáng của Karina cũng luôn là chủ đề được bàn tán

Cô sở hữu thân hình đồng hồ cát chuẩn mực với khung xương nhỏ, vòng eo con kiến săn chắc kết hợp cùng bờ hông nở nang tạo nên đường cong hoàn hảo .Thêm vào đó, đôi chân thon dài và bờ vai vuông góc 90 độ mang đến một tỷ lệ cơ thể vàng hiếm có. Nhờ lợi thế hình thể vượt trội này, Karina dễ dàng làm chủ mọi phong cách thời trang sân khấu.

Cộng đồng mạng thường xuyên truyền tay nhau những bức ảnh chụp bằng camera thường hay ảnh báo chí chưa qua chỉnh sửa của cô tại các sự kiện trực tiếp. Dù bị giới hạn bởi các góc máy chụp vội hay điều kiện ánh sáng kém, nhan sắc và tỷ lệ hình thể của Karina vẫn không hề bị chìm lấp, chứng minh vẻ đẹp không phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa.

Những màn trình diễn bùng nổ cùng thần thái cuốn hút đã giúp tên tuổi Karina liên tục phủ sóng các nền tảng mạng xã hội và lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội



Kể từ khi chính thức chào sân Kpop, aespa đã nhanh chóng vươn lên vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ thứ tư. Trong đội hình aespa, Karina đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm center, luôn là nhân tố tỏa sáng rực rỡ và thu hút lượng lớn người hâm mộ. Cô nàng được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho định hướng concept mà công ty chủ quản xây dựng.

Sự hiện diện của Karina không chỉ đại diện cho visual của nhóm mà còn là cầu nối thị giác quan trọng giúp khán giả dễ dàng hình dung về thế giới quan ảo diệu của aespa. Những màn trình diễn bùng nổ cùng thần thái cuốn hút đã giúp tên tuổi cô liên tục phủ sóng các nền tảng mạng xã hội và lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Sắp tới, aespa sẽ chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với full album thứ hai mang tên LEMONADE

Những hình ảnh viral bùng nổ visual của Karina gần đây đang đóng vai trò như chất xúc tác hoàn hảo, tạo mức nhiệt cực lớn cho màn comeback sắp tới của aespa. Theo thông tin chính thức, aespa sẽ chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với full album thứ hai mang tên LEMONADE vào ngày 29 tháng 5 với định hướng trưởng thành và âm nhạc có màu sắc đa dạng hơn. Màn comeback sắp tới của nhóm hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và sự mong đợi lớn từ đông đảo người hâm mộ.





Ảnh: X