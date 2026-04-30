Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng lan hồ điệp

Theo Phác Thái Anh | 30-04-2026 - 16:30 PM | Sống

Lan hồ điệp sở hữu vẻ đẹp thanh lịch và mềm mại, khó có loài hoa nào sánh được.

Lan hồ điệp là một trong những loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí không gian sống bởi vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và khả năng giữ hoa lâu. Tuy nhiên, để cây phát triển ổn định và ra hoa bền đẹp, không thể chỉ “đặt chậu cho có”, mà cần hiểu đúng đặc tính sinh trưởng của loài lan này. Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng dành cho những gia đình đang hoặc có ý định trồng lan hồ điệp.

1. Chọn vị trí đặt cây phù hợp ánh sáng

Lan hồ điệp không ưa ánh nắng trực tiếp. Nếu đặt dưới nắng gắt, lá dễ bị cháy, hoa nhanh tàn và cây suy yếu. Vị trí lý tưởng là nơi có ánh sáng tán xạ nhẹ, thoáng khí như gần cửa sổ có rèm, hiên nhà hoặc phòng khách sáng nhưng không bị nắng chiếu thẳng. Ánh sáng vừa đủ sẽ giúp cây quang hợp tốt mà vẫn giữ được độ bền của hoa.

2. Duy trì nhiệt độ ổn định

Loài lan này thích môi trường mát mẻ và ổn định. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt là quá nóng hoặc quá lạnh, có thể khiến cây rụng nụ hoặc chậm phát triển. Gia đình nên tránh đặt cây gần bếp, máy sưởi hoặc nơi có luồng gió lạnh trực tiếp từ điều hòa. Một môi trường ổn định sẽ giúp lan phát triển đều và ra hoa đúng chu kỳ.

3. Tưới nước đúng cách, tránh dư ẩm

Sai lầm phổ biến khi trồng lan hồ điệp là tưới quá nhiều nước. Thực tế, cây dễ bị úng rễ nếu giá thể luôn ẩm ướt. Chỉ nên tưới khi thấy giá thể bắt đầu khô, và tưới với lượng vừa đủ để làm ẩm nhẹ. Khi tưới, nên tập trung vào gốc, hạn chế để nước đọng trên lá và hoa vì dễ gây thối hoặc nấm bệnh.

4. Duy trì độ ẩm không khí hợp lý

Lan hồ điệp ưa môi trường có độ ẩm vừa phải. Trong những ngày thời tiết khô, có thể tăng độ ẩm bằng cách đặt khay nước gần chậu hoặc phun sương nhẹ xung quanh. Tuy nhiên, không nên phun trực tiếp lên hoa vì dễ làm hoa nhanh hỏng. Độ ẩm cân bằng sẽ giúp cây giữ được sức sống và hoa lâu tàn hơn.

5. Chăm sóc đúng cách sau khi hoa tàn

Nhiều người thường bỏ cây sau khi hoa rụng, nhưng lan hồ điệp hoàn toàn có thể ra hoa lại nếu chăm sóc đúng. Sau khi hoa tàn, nên cắt bỏ cành hoa khô, tiếp tục chăm sóc phần lá và rễ để cây phục hồi. Nếu duy trì tốt giai đoạn này, cây có thể tiếp tục cho hoa ở mùa sau.

6. Đặt cây đúng không gian trong nhà

Lan hồ điệp phù hợp với những không gian trang nhã như phòng khách, bàn tiếp khách hoặc góc làm việc. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, cây còn giúp không gian trở nên nhẹ nhàng và cân bằng hơn. Vị trí đặt cây cũng góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe và độ bền của hoa.

Lời khuyên

Lan hồ điệp không phải loài cây dễ “chiều” theo kiểu chăm nhanh, thấy kết quả ngay. Cây cần thời gian để thích nghi, phát triển và ra hoa theo chu kỳ tự nhiên. Sự kiên nhẫn và quan sát thường xuyên sẽ giúp gia đình hiểu rõ cây hơn, từ đó điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.

Trồng lan hồ điệp không chỉ là trang trí nhà cửa mà còn là một thú chơi mang tính thư giãn. Khi dành thời gian chăm sóc, quan sát từng chiếc lá, từng nụ hoa, người trồng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng và cân bằng trong cuộc sống. Một chậu lan nở đẹp không chỉ là thành quả chăm sóc, mà còn là sự kết nối giữa con người và thiên nhiên trong không gian sống hàng ngày.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
lan hồ điệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên