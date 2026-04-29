 Lời khuyên cho người thường xuyên mua đồ ăn ngoài 

Ăn ngoài thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Iowa (Mỹ) đã theo dõi hơn 35.000 người trưởng thành trong gần 8 năm. Kết quả cho thấy những người ăn ngoài ít nhất 2 bữa mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn đáng kể so với nhóm hiếm khi ăn ngoài, ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, giới tính, chỉ số BMI và lối sống.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm dinh dưỡng của đồ ăn hàng quán và thức ăn mang về. Nhiều món chứa lượng dầu, muối, đường và chất béo bão hòa cao nhưng lại thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Ảnh minh hoạ

Việc tiêu thụ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tuýp 2 và bệnh tim mạch. Ngoài ra, những món ăn được chế biến ở nhiệt độ cao như chiên ngập dầu, nướng cháy cạnh hoặc rán nhiều lần còn có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là điều cần lưu ý. Nguyên liệu không đảm bảo độ tươi, dầu ăn tái sử dụng nhiều lần hoặc môi trường chế biến thiếu vệ sinh đều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm.

Vì sao các chuyên gia khuyến khích tự nấu ăn?

Trái ngược với việc ăn ngoài thường xuyên, nhiều nghiên cứu cho thấy tự nấu ăn tại nhà có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Một nghiên cứu do Viện Khoa học Tokyo công bố cho thấy người lớn tuổi nấu ăn ít nhất 5 lần mỗi tuần có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể so với nhóm nấu ăn ít hơn.

Ảnh minh hoạ

Theo các nhà nghiên cứu, nấu ăn là hoạt động đòi hỏi não bộ phải vận hành liên tục, từ việc lên thực đơn, chọn nguyên liệu đến sơ chế, nêm nếm và kiểm soát nhiệt độ. Những hoạt động này giúp kích thích trí nhớ, khả năng lập kế hoạch và tư duy. Không chỉ vậy, việc tự chuẩn bị bữa ăn cũng giúp mỗi người kiểm soát tốt hơn lượng dầu, muối và dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Ngoài lợi ích thể chất, nấu ăn còn được xem là hoạt động giúp thư giãn tinh thần và tăng sự kết nối với gia đình. Với nhiều người, việc tự tay chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cũng là cách giảm căng thẳng sau ngày dài làm việc.

Lời khuyên cho người thường xuyên mua đồ ăn ngoài

Trong thực tế, không phải ai cũng có thời gian để nấu ăn mỗi ngày. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là biết cách lựa chọn thực phẩm hợp lý để hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Khi gọi món hoặc ăn ngoài, nên ưu tiên các món thanh đạm, nhiều rau xanh, hạn chế đồ chiên rán và món quá nhiều nước sốt. Những món hấp, luộc, hầm hoặc áp chảo ít dầu thường là lựa chọn phù hợp hơn.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, nên chú ý cân bằng dinh dưỡng trong ngày. Nếu một bữa đã ăn nhiều thịt, dầu mỡ hoặc thức ăn nhanh, các bữa còn lại nên tăng rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Các chuyên gia cũng khuyến khích hạn chế tiêu thụ nước ngọt có đường và đồ uống nhiều calo khi ăn ngoài vì đây là nguồn năng lượng “ẩn” dễ khiến cơ thể tăng cân.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên lựa chọn những cơ sở ăn uống sạch sẽ, có quy trình chế biến rõ ràng và hạn chế ăn ở những nơi không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Nếu có thể, mỗi tuần nên dành thời gian tự nấu một số bữa ăn đơn giản tại nhà. Ngay cả việc chuẩn bị một món ăn nhỏ cũng có thể giúp cơ thể kiểm soát dinh dưỡng tốt hơn và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh về lâu dài.

Theo Toutiao