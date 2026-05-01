Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư, bác sĩ nói thẳng: Thường xuyên làm 4 việc này chẳng khác nào “nuôi” tế bào ung thư

Ung thư không chỉ liên quan đến di truyền hay môi trường ô nhiễm, mà còn có thể bắt nguồn từ chính những thói quen diễn ra mỗi ngày trong căn bếp gia đình. Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, việc tiếp xúc lâu dài với khói dầu, ăn quá mặn hay sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, trong đó có ung thư.

Không bật máy hút mùi khi nấu ăn

Nhiều người cho rằng khói bếp chỉ gây khó chịu tạm thời, nhưng thực tế khói dầu ăn chứa rất nhiều hạt bụi mịn và hợp chất có hại sinh ra trong quá trình đun nấu ở nhiệt độ cao.

Ảnh minh hoạ

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với khói nấu ăn, đặc biệt trong không gian kín và thông gió kém, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh hô hấp và ung thư phổi, nhất là ở phụ nữ thường xuyên nấu nướng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên bật máy hút mùi trước khi bắt đầu nấu để giảm lượng khói phát tán trong không khí. Sau khi nấu xong, nên để máy hoạt động thêm vài phút để hút phần khói còn tồn đọng. Ngoài ra, cần vệ sinh máy định kỳ để tránh dầu mỡ bám dày làm giảm hiệu quả hút khói.

Ăn quá mặn, cho nhiều muối khi nấu ăn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng muối trong khẩu phần ăn của nhiều người thường vượt mức này do thói quen nêm nếm đậm vị.

Việc ăn mặn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và tổn thương niêm mạc dạ dày. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận chế độ ăn nhiều muối có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn, đặc biệt khi kết hợp với thực phẩm chế biến sẵn hoặc chứa nitrit.

Để hạn chế lượng muối tiêu thụ, các chuyên gia khuyên nên dùng thìa đong khi nêm nếm và ưu tiên nêm gia vị ở giai đoạn cuối món ăn để tránh cho quá tay.

Ảnh minh hoạ

Đợi dầu bốc khói mới cho thức ăn vào

Đây là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình vì cho rằng dầu càng nóng món ăn càng ngon. Tuy nhiên, khi dầu bốc khói nghĩa là nhiệt độ đã vượt quá ngưỡng ổn định của dầu ăn.

Ở nhiệt độ quá cao, dầu có thể bị phân hủy, sinh ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe như aldehyde hay hydrocarbon thơm đa vòng. Đồng thời, nhiều dưỡng chất trong dầu cũng bị phá hủy.

Cách nấu an toàn hơn là làm nóng chảo trước, sau đó cho dầu vào và chỉ đun đến khi dầu nóng vừa phải. Khi thấy bề mặt dầu lăn tăn nhẹ hoặc đầu đũa xuất hiện bọt khí nhỏ là có thể cho thực phẩm vào chế biến.

Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần

Ảnh minh hoạ

Nhiều người tiếc dầu sau khi chiên rán nên lọc lại để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, dầu đã qua đun ở nhiệt độ cao nhiều lần có thể bị oxy hóa, tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên dùng dầu chiên đi chiên lại quá nhiều lần, đặc biệt nếu dầu đã đổi màu sẫm, có mùi khét hoặc xuất hiện cặn. Dầu cũ cũng không nên tiếp tục dùng để nấu ở nhiệt độ cao vì nguy cơ sinh thêm các hợp chất độc hại.

Trong trường hợp vẫn muốn tận dụng dầu sau khi chiên, người nội trợ cần chú ý kiểm soát nhiệt độ ở mức phù hợp, thường dao động khoảng 175-190°C, đồng thời tránh để dầu vượt quá điểm bốc khói vì đây là thời điểm dầu phân hủy mạnh và sinh ra khói chứa các hạt độc hại cho hệ hô hấp. Việc sử dụng nhiệt kế nấu ăn là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giữ nhiệt ổn định và hạn chế nguy cơ quá nhiệt.

Theo Toutiao