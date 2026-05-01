Bị nói keo kiệt cũng kệ, nhưng tôi không bao giờ mua thêm chỉ để "được freeship"

“Miễn phí” luôn đi kèm một điều kiện mà bạn không để ý

Có một thời gian tôi gần như không bao giờ trả tiền ship. Không phải vì đơn nào cũng đủ điều kiện, mà vì tôi luôn tìm cách cho nó đủ điều kiện. Thiếu vài chục nghìn là thêm một món, thiếu chút nữa là chọn combo lớn hơn. Mỗi lần đặt xong đều có cảm giác mình vừa tận dụng được deal rất tốt, nhưng nhìn lại thì thấy rõ: tôi không tiết kiệm tiền ship, tôi chỉ đang mua thêm đồ. “Miễn phí” không sai, nó chỉ luôn đi kèm một điều kiện ngầm, và điều kiện đó thường là khiến bạn chi nhiều hơn dự định ban đầu.

Cảm giác “tiết kiệm được tiền” đôi khi chỉ là một ảo giác dễ chịu

Bạn thấy phí ship 25k được miễn, bạn nghĩ mình vừa tiết kiệm 25k. Nhưng nếu để đạt được điều đó bạn đã thêm một món 39k không thực sự cần, thì thực tế bạn đang chi thêm 14k cho một quyết định không có trong kế hoạch. Não thì vẫn ghi nhận là “mình lời”, nên hành vi này rất dễ lặp lại. Những món “thêm cho đủ đơn” thường là những món bạn không nhớ nổi sau vài ngày, nhưng tổng số tiền cộng lại thì không hề nhỏ.

Tôi không tính cách để được freeship, tôi chỉ hỏi: mình có thật sự cần không

Tôi không ngừng mua sắm hay trở nên khắt khe với bản thân, tôi chỉ đổi cách hỏi. Thay vì nghĩ còn thiếu bao nhiêu để được miễn phí, tôi tự hỏi nếu không có ưu đãi đó thì mình có vẫn mua không. Nếu câu trả lời là có, tôi mua và chấp nhận trả phí ship. Nếu câu trả lời là không, tôi đóng app. Nghe đơn giản nhưng cắt được rất nhiều quyết định “mua cho đủ”, và cũng bớt được cái cảm giác tiêu tiền xong rồi thấy hơi… vô nghĩa.