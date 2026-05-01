Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị nói keo kiệt cũng kệ, nhưng tôi không bao giờ mua thêm chỉ để "được freeship"

Theo Hà Nguyên | 01-05-2026 - 16:32 PM | Sống

“Freeship 0đ”, “đơn từ 199k giảm thêm”, “mua 2 tặng 1”… nghe qua đều rất hời. Nhưng nếu phải mua thêm một thứ mình không cần chỉ để chạm tới mấy chữ “miễn phí” đó, thì có khi cái đắt nhất lại chính là món đồ mình không định mua từ đầu.

“Miễn phí” luôn đi kèm một điều kiện mà bạn không để ý

Có một thời gian tôi gần như không bao giờ trả tiền ship. Không phải vì đơn nào cũng đủ điều kiện, mà vì tôi luôn tìm cách cho nó đủ điều kiện. Thiếu vài chục nghìn là thêm một món, thiếu chút nữa là chọn combo lớn hơn. Mỗi lần đặt xong đều có cảm giác mình vừa tận dụng được deal rất tốt, nhưng nhìn lại thì thấy rõ: tôi không tiết kiệm tiền ship, tôi chỉ đang mua thêm đồ. “Miễn phí” không sai, nó chỉ luôn đi kèm một điều kiện ngầm, và điều kiện đó thường là khiến bạn chi nhiều hơn dự định ban đầu.

Cảm giác “tiết kiệm được tiền” đôi khi chỉ là một ảo giác dễ chịu

Bạn thấy phí ship 25k được miễn, bạn nghĩ mình vừa tiết kiệm 25k. Nhưng nếu để đạt được điều đó bạn đã thêm một món 39k không thực sự cần, thì thực tế bạn đang chi thêm 14k cho một quyết định không có trong kế hoạch. Não thì vẫn ghi nhận là “mình lời”, nên hành vi này rất dễ lặp lại. Những món “thêm cho đủ đơn” thường là những món bạn không nhớ nổi sau vài ngày, nhưng tổng số tiền cộng lại thì không hề nhỏ.

Bị nói keo kiệt cũng kệ, nhưng tôi không bao giờ mua thêm chỉ để "được freeship"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tôi không tính cách để được freeship, tôi chỉ hỏi: mình có thật sự cần không

Tôi không ngừng mua sắm hay trở nên khắt khe với bản thân, tôi chỉ đổi cách hỏi. Thay vì nghĩ còn thiếu bao nhiêu để được miễn phí, tôi tự hỏi nếu không có ưu đãi đó thì mình có vẫn mua không. Nếu câu trả lời là có, tôi mua và chấp nhận trả phí ship. Nếu câu trả lời là không, tôi đóng app. Nghe đơn giản nhưng cắt được rất nhiều quyết định “mua cho đủ”, và cũng bớt được cái cảm giác tiêu tiền xong rồi thấy hơi… vô nghĩa.

5 cách mua sắm online “điệu nghệ” mà không cần mua thêm cho đủ đơn

- Đừng nhìn vào dòng “còn thiếu X để được freeship”, hãy nhìn tổng số tiền bạn sắp trả. Nếu tổng tăng lên, thì ưu đãi đó không còn ý nghĩa nữa.

- Chấp nhận trả phí ship trong một số trường hợp: mất 20-30k tiền ship vẫn rẻ hơn việc mua thêm một món 40-50k không cần thiết.

- Gom đơn theo nhu cầu thật, không phải theo điều kiện khuyến mãi: mua khi cần nhiều món cùng lúc, thay vì mua lắt nhắt rồi cố ghép cho đủ.

- Tắt bớt thông báo sale và voucher: càng ít bị nhắc “đang có deal”, bạn càng ít bị kéo vào những quyết định mua ngoài kế hoạch.

- Lưu món vào giỏ, đợi 1-2 ngày: nếu quay lại vẫn thấy cần thì mua, còn nếu quên luôn thì đó chưa bao giờ là thứ bạn cần gấp.

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên