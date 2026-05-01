U17 Việt Nam dự World Cup 2026, khó hay dễ?

Sau chức vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ trẻ. Với thể thức mới từ FIFA và sự lột xác dưới bàn tay HLV Cristiano Roland, giấc mơ World Cup chưa bao giờ thực tế đến thế.

Trong quá khứ, tấm vé dự VCK U17 World Cup luôn là một "ngọn núi" cao vời vợi, bởi châu Á thường chỉ có 4 đến 5 suất. Tuy nhiên, kể từ năm 2026, FIFA đã quyết định tăng số lượng đội tham dự giải thế giới, kéo theo việc nâng số suất của khu vực châu Á lên con số 9.

Điều này đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử cho lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Tại VCK U17 châu Á 2026 sắp tới, chỉ cần lọt vào tứ kết (nằm trong số 8 đội mạnh nhất, trừ chủ nhà Qatar), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức có vé. Như vậy, thay vì phải chiến đấu để vào đến bán kết như trước đây, mục tiêu giờ đây được thu hẹp lại là chỉ cần vượt qua vòng bảng là chạm tay vào lịch sử.

U17 Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup (Ảnh: VFF)

Bước ra châu lục

Niềm tin của người hâm mộ không chỉ đến từ những con số tính toán trên lý thuyết, mà còn dựa trên nền tảng phong độ thực tế. Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của dàn cầu thủ trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hiện đại, điềm tĩnh và cực kỳ kỷ luật. Đội tuyển giữ sạch lưới suốt vòng bảng và đánh bại "kình địch" Malaysia với cách biệt 3 bàn không gỡ ở trận chung kết. Đặc biệt, màn ngược dòng ngoạn mục trước Australia ở bán kết đã cho thấy bản lĩnh tâm lý vững vàng. Những gương mặt như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương đang trở thành niềm hy vọng mới, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn tại sân chơi châu lục.

Dù cánh cửa đã rộng mở hơn, nhưng con đường đến World Cup của U17 Việt Nam chắc chắn không trải đầy hoa hồng. Kết quả bốc thăm đưa chúng ta vào bảng C cùng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Trong bảng đấu này, U17 Hàn Quốc nghiễm nhiên được đánh giá là "ông lớn" với đẳng cấp vượt trội. Vì vậy, mục tiêu thực tế và khôn ngoan nhất của HLV Roland chính là dồn toàn lực để cạnh tranh vị trí nhì bảng. UAE và Yemen là những đối thủ Tây Á đầy khó chịu với nền tảng thể lực và kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng không phải là không thể đánh bại. Ở cấp độ bóng đá trẻ, khoảng cách về trình độ thường không quá lớn và sự biến số là rất cao. Chỉ cần một đấu pháp hợp lý và sự tập trung tối đa, việc giành điểm trước hai đại diện này hoàn toàn nằm trong tầm tay của U17 Việt Nam.

Lời giải cho bài toán World Cup

HLV Cristiano Roland, người đã đồng hành cùng các cầu thủ từ những ngày đầu, hiểu rõ học trò của mình hơn ai hết. Sự kết hợp giữa chất kỹ thuật của cầu thủ Việt và tư duy kỷ luật của bóng đá Brazil đang tạo nên một diện mạo mới.

Tựu trung lại, mục tiêu dự U17 World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam là một bài toán "khó nhưng có lời giải". Nếu tiếp tục duy trì được sự hưng phấn từ chức vô địch khu vực và tận dụng tốt ưu thế từ thể thức mới, việc lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam tung bay tại một VCK U17 World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực vào năm 2026.