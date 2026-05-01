Trường cấp 3 có tỉ lệ chọi thấp nhất Hà Nội, chỉ có 24 học sinh đăng ký nguyện vọng 1: Nằm ở vị trí cực đặc biệt!

Năm 2026, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 108.358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên được Sở GD-ĐT Hà Nội giao là 79.533 học sinh.

Bên cạnh những trường có tỷ lệ chọi cao như THPT Yên Hòa (1/3,35), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/3) hay THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,68), vẫn xuất hiện những trường có mức cạnh tranh rất thấp. Theo số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tối 28/4, Trường THPT Minh Châu là trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp nhất trong kỳ tuyển sinh năm học 2026–2027.

Phối cảnh trường Liên cấp Minh Châu

Cụ thể, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 90 học sinh lớp 10, tương ứng 2 lớp. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ dừng ở 24 em, khiến tỷ lệ chọi chỉ còn 0,27, đây là mức thấp hiếm thấy. Ở các nguyện vọng bổ sung, số lượng thí sinh đăng ký lần lượt là 109 (nguyện vọng 2) và 77 (nguyện vọng 3), nâng tổng số lượt đăng ký vào trường lên 210.

Đáng chú ý, Trường THPT Minh Châu không nằm trong danh sách giao chỉ tiêu tuyển sinh được công bố vào đầu tháng 4. Theo Thông báo số 1570/TB-SGDĐT ngày 16/4/2026, trường được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới.

Hiện nay, Trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây là dự án trường liên cấp đặt tại xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội (thuộc địa bàn huyện Ba Vì cũ), đồng thời cũng là trường THPT đầu tiên được đầu tư xây dựng tại khu vực này.

Trường sẽ có trang thiết bị hiện đại - học liệu tiên tiến

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới để đón khóa học sinh lớp 10 đầu tiên. Những hình ảnh phối cảnh được nhà trường công bố cho thấy quy mô bề thế cùng kiến trúc hiện đại của dự án.

Về định hướng đào tạo, nhà trường hướng tới mô hình kết nối với các trường THPT chất lượng cao và trường chuyên của thành phố. Đội ngũ giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn cao sẽ tham gia giảng dạy thông qua hình thức kết hợp giữa học trực tiếp vào cuối tuần và học trực tuyến.

Bên cạnh tuyển sinh lớp 10, nhà trường dự kiến mở thêm các lớp cho khối 11 và 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương và khu vực lân cận. Tổng quy mô tuyển sinh bậc THPT trong năm học 2026-2027 ước tính khoảng 250-270 học sinh.

Hiện tại, quy mô đào tạo ở các cấp học dưới đã ổn định với 364 học sinh/11 lớp ở cấp Tiểu học và 416 học sinh/11 lớp ở cấp THCS. Việc mở thêm khối THPT sẽ hoàn thiện mô hình giáo dục liên cấp, tạo điều kiện để học sinh được học tập liên tục, không gián đoạn ngay tại địa phương.

Theo kế hoạch, trường sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới để đón khóa học sinh lớp 10 đầu tiên

Được đầu tư theo định hướng hiện đại, đồng bộ, Trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo Minh Châu, nơi đây trong nhiều năm chưa có trường THPT, học sinh phải di chuyển bằng phà sang khu vực khác để tiếp tục việc học.

Khi đi vào hoạt động, ngôi trường sẽ góp phần giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian cho học sinh và phụ huynh. Đồng thời, với mô hình liên cấp từ Tiểu học đến THPT, nhà trường hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục liên thông, ổn định, chú trọng phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, kỹ năng sống và năng lực hội nhập cho học sinh.