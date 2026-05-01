7 loại cây dây leo có hoa đẹp, phát triển tốt cả trong bóng râm: Rất đáng để trồng ngay trong vườn nhà

Với nhiều người, một khoảng sân nhỏ có giàn hoa, chiếc ghế và tách trà chiều không chỉ là góc trang trí nhà cửa. Việc ngắm cây lớn lên, nhìn hoa nở theo mùa, ngồi dưới tán lá để đọc sách hoặc thưởng trà còn là một cách sống chậm lại, giúp tinh thần thư giãn sau những ngày bận rộn.

Theo House Beautiful, những khu vườn mát, ít nắng, đặc biệt là hướng Bắc, vẫn có thể trở nên sinh động nếu chọn đúng cây dây leo chịu bóng. Dưới đây là 7 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng trong vườn nhà.

1. Cây kim ngân hoa

Cây kim ngân hoa

Kim ngân hoa là lựa chọn phù hợp cho những khu vực có bóng râm một phần. Theo Chris Bonnett, nhà sáng lập Gardening Express (cơ sở kinh doanh cây trồng tại Anh), loại cây leo này có thể phát triển trong bóng râm nhẹ và khi nở hoa sẽ tỏa hương ngọt ngào khắp khu vườn.

Hoa kim ngân có dạng giống chiếc kèn nhỏ, màu sắc dao động từ trắng kem đến hồng đậm. Không chỉ đẹp và thơm, loài cây này còn thu hút ong, bướm. Sau mùa hoa, cây có thể cho những chùm quả đỏ bóng, là nguồn thức ăn cho chim.

2. Cây thường xuân

Cây thường xuân

Nếu muốn làm sáng những góc vườn tối, thường xuân là lựa chọn đáng cân nhắc. Ông Chris Bonnett cho biết thường xuân có thể phát triển tốt cả trong bóng râm hoàn toàn, phù hợp để trồng trên tường, hàng rào hoặc giàn leo.

Tuy nhiên, thường xuân sinh trưởng khá mạnh, vì vậy cần cắt tỉa định kỳ để kiểm soát dáng cây và tránh để cây lan quá mức. Khi được chăm sóc đúng cách, thường xuân giúp tạo mảng xanh bền vững cho những khu vực ít ánh sáng.

3. Cây cảnh táo gai

Cây táo gai

Cây cảnh táo gai thường được uốn dựa vào tường hơn là cây leo thực thụ, nhưng vẫn là lựa chọn tốt cho những ranh giới râm mát hoặc nửa râm. Đây là cây thường xanh, ít cần chăm sóc, có thân gai và khả năng tạo độ che phủ tốt.

Vào mùa xuân và đầu hè, cây cho những chùm hoa trắng nhỏ. Đến mùa thu, cây nổi bật với nhiều quả màu cam hoặc đỏ rực rỡ, vừa tạo điểm nhấn cho khu vườn, vừa cung cấp thức ăn cho chim.

4. Cây mộc thông

Cây mộc thông

Mộc thông là một loại cây leo chịu bóng ít phổ biến hơn nhưng rất đáng chú ý. Cây có tốc độ phát triển mạnh, lá gồm ba lá chét hình bầu dục, khi còn non thường ánh màu đồng nhẹ.

Vào mùa xuân, cây cho những chùm hoa màu tím đậm. Trong điều kiện ấm áp, cây có thể xuất hiện quả màu tím nhạt. Cây mộc thông phù hợp để phủ tường hướng Bắc hoặc các cấu trúc trong vườn, nhưng cần có giá đỡ để cây bám leo.

Mộc thông là một dược liệu quý trong Đông y, có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ giảm tiểu buốt, phù thũng, đau khớp, vô kinh và ít sữa.

5. Cẩm tú cầu leo

Cẩm tú cầu leo

Cẩm tú cầu leo, tên khoa học Hydrangea anomala subsp. petiolaris, được đánh giá là một trong những cây tốt nhất cho tường râm, đặc biệt là tường hướng Bắc.

Loài cây này nở hoa từ tháng 7 đến tháng 8, có hoa màu trắng kem đẹp mắt. Cây có thể cao tới 6m, phù hợp để tạo sự riêng tư tự nhiên. Cẩm tú cầu leo không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, chủ yếu chỉ cần tỉa nhẹ để loại bỏ cành chết hoặc hư hại.

6. Cây hoa nhài sao

Hoa nhài sao

Nhài sao là cây leo thường xanh có hương thơm nổi bật. Đây là cây leo “tỏa mùi hương tuyệt vời” và khá khỏe.

Nhài sao chịu được cả nắng đầy đủ lẫn bóng râm một phần, nhưng ưa đất thoát nước tốt. Cây cũng có thể trồng trong chậu lớn ở vị trí kín gió. Sau khi cây ra hoa, người trồng nên cắt tỉa để giữ cây trong phạm vi mong muốn.

7. Cây hoa ông lão

Hoa ông lão

Hoa ông lão cũng là lựa chọn thích hợp cho khu vườn râm. Cây phát triển mạnh, cho nhiều hoa với hình dáng và màu sắc đa dạng.

Cây nổi bật với hoa hình ngôi sao và hương thơm ấn tượng. Cây không cần cắt tỉa nhiều, ưa đất ẩm nhưng thoát nước tốt. Vào cuối xuân và đầu hè, cây thường phủ đầy hoa, tạo thành một tán leo mềm mại, rất phù hợp cho những góc nghỉ ngơi, thưởng trà trong vườn.

Nguồn: House Beautiful