Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho các gia đình dùng quạt trần

Đinh Anh | 01-05-2026 - 14:09 PM | Sống

Quạt trần ngày càng trở thành thiết bị làm mát được ưa chuộng trong các gia đình Việt. Song, đằng sau sự tiện lợi ấy là không ít lưu ý về an toàn và hiệu quả sử dụng mà người dùng thường bỏ qua.

Quạt trần là thiết bị làm mát quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhờ khả năng lưu thông không khí tốt, tiết kiệm diện tích và điện năng. Tuy nhiên, để thiết bị này phát huy hiệu quả tối đa và đảm bảo an toàn, việc lựa chọn, lắp đặt và sử dụng đúng cách là yếu tố then chốt.

Ưu tiên yếu tố an toàn ngay từ khâu lựa chọn

Khác với các thiết bị làm mát đặt sàn, quạt trần hoạt động trên cao nên mọi rủi ro nếu xảy ra đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, khi chọn mua, người dùng cần đặc biệt quan tâm đến các tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những mẫu quạt có thiết kế tích hợp các cơ chế bảo vệ như dây treo an toàn, khóa cánh chống rơi, công tắc hạn chế rung lắc và cầu chì chống quá nhiệt. Những yếu tố này giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố như rơi cánh, cháy nổ hoặc rung lắc mạnh trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng cũng đóng vai trò quan trọng. Một sản phẩm chất lượng không chỉ đảm bảo độ bền mà còn đi kèm hệ thống tư vấn, lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp.

Chọn kích thước và vị trí lắp đặt phù hợp

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là lựa chọn quạt trần không phù hợp với diện tích và chiều cao không gian. Trên thực tế, hiệu quả làm mát của quạt phụ thuộc lớn vào đường kính cánh và vị trí lắp đặt.

Lời khuyên cho các gia đình dùng quạt trần- Ảnh 1.

Theo khuyến nghị, quạt có đường kính khoảng 1,2 m phù hợp với phòng nhỏ như phòng ngủ, trong khi các không gian rộng hơn như phòng khách cần loại 1,4–1,5 m để đảm bảo luồng gió phân bổ đều.

Vị trí lắp đặt lý tưởng là trung tâm phòng, nơi luồng không khí có thể lan tỏa đồng đều. Khoảng cách từ cánh quạt đến tường tối thiểu nên đạt 0,8 m để tránh va chạm và tạo không gian lưu thông gió hiệu quả. Đồng thời, khoảng cách từ cánh quạt đến sàn nên nằm trong khoảng 2,4–3 m để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Đối với những căn hộ có trần quá cao hoặc quá thấp, cần điều chỉnh độ dài trục quạt hoặc thiết kế hạ trần hợp lý để giữ khoảng cách vận hành an toàn.

Lắp đặt đúng kỹ thuật – yếu tố không thể xem nhẹ

Không ít sự cố liên quan đến quạt trần xuất phát từ việc lắp đặt sai kỹ thuật hoặc hệ thống treo không đảm bảo. Vì vậy, các gia đình nên ưu tiên sử dụng dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp.

Móc treo quạt cần được gia cố chắc chắn, có khả năng chịu lực lớn hơn nhiều lần trọng lượng quạt. Trong trường hợp chưa có sẵn đường điện chờ, nên thiết kế đường điện riêng thay vì dùng chung với các thiết bị khác để tránh quá tải và đảm bảo an toàn điện.

Ngoài ra, cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà sản xuất trong quá trình lắp đặt và vận hành, tránh tự ý thay đổi kết cấu hoặc linh kiện.

Bảo trì định kỳ – thói quen nhỏ, hiệu quả lớn

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn là việc bỏ qua khâu kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Theo khuyến nghị, người dùng nên kiểm tra quạt ít nhất mỗi năm một lần, bao gồm các chi tiết như ốc vít, dây treo, trục động cơ và độ cân bằng của cánh quạt.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như rung lắc, phát ra tiếng ồn lớn hoặc cánh bị lệch, cần ngừng sử dụng ngay và liên hệ đơn vị bảo trì để xử lý.

Trong quá trình vệ sinh, nên sử dụng khăn mềm và dung dịch nhẹ như nước xà phòng, tránh dùng hóa chất mạnh hoặc bẻ cong cánh quạt vì có thể gây mất cân bằng khi vận hành.

Lời khuyên cho các gia đình dùng quạt trần- Ảnh 2.

Tận dụng hiệu quả làm mát và tiết kiệm năng lượng

Ngoài yếu tố an toàn, quạt trần còn mang lại lợi ích về tiết kiệm điện năng so với các thiết bị làm mát khác. Khi sử dụng đúng cách, quạt có thể tạo luồng gió lưu thông đều, giúp không gian thoáng mát mà không tiêu tốn nhiều điện.

Để tối ưu hiệu quả, người dùng có thể kết hợp quạt trần với điều hòa ở mức nhiệt vừa phải, giúp phân bổ khí lạnh đồng đều và giảm tải cho máy lạnh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn các dòng quạt sử dụng động cơ tiết kiệm điện, ít tiếng ồn cũng góp phần nâng cao chất lượng sống.

Tổng hợp

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên