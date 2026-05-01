Hành động của nam hành khách khi phát hiện bé gái 5 tuổi trên taxi ở Hà Nội lên thẳng báo Hàn

Những tình huống đời thường đôi khi lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến bất ngờ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra giữa nam tài xế taxi ở Hà Nội với vị khách Hàn Quốc nhận về nhiều sự chú ý, không chỉ được cộng đồng mạng Việt chia sẻ mà còn xuất hiện trên truyền thông quốc tế.

Đoạn clip đang viral cả ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc

Trong đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình trên xe, nam hành khách Hàn Quốc đang nghỉ ngơi bỗng quay lại phía sau và bật cười khi phát hiện ra còn có một “hành khách” khác trên xe. Đó là con gái người lái xe.

Sau khi bất ngờ, vị khách Hàn cười tươi chào cô bé bằng tiếng Hàn. Người bố đang lái xe cũng chỉ cho con gái “chào bác” và cô bé liền làm theo đồng thời giơ một bàn tay nhỏ xíu để vẫy chào. Đến cuối chuyến xe, vị khách còn cho em bé tiền ăn quà và người tài xế gửi lời cảm ơn.

Em bé vẫy tay chào khách của bố

Vị khách nhoài người ra phía sau để cho em bé một ít tiền ăn quà

Theo hiển thị trên camera, sự việc diễn ra vào khoảng 8h kém ngày 20/4/2026. Đến ngày 30/4, sự việc được đăng tải trên website và kênh YouTube 3,6 triệu lượt đăng ký của KBS News.

Theo mô tả từ KBS News, vì cả hai vợ chồng người tài xế đều phải đi làm sớm nên anh đưa con theo khi chở khách. Cô bé đã được bố dặn ngồi im lặng nên cũng ngồi im hơn 1 tiếng vì sợ làm phiền khách.

Đoạn clip xuất hiện trên kênh YouTube KBS News với tiêu đề tạm dịch: “Trên xe có em bé à, chào con nhé?”… Người khách Hàn Quốc khiến tài xế taxi Việt xúc động (Ảnh chụp màn hình)

Được biết nam tài xế là tên là Đặng Văn Dần (sinh năm 1993, Hà Nội). Chia sẻ với Dân trí, anh Dần cho biết ngày thường anh vẫn đưa con đi học rồi mới bắt đầu công việc. Tuy nhiên vào ngày đón vị khách Hàn di chuyển từ nhà riêng đến Bắc Ninh, lịch đón khá sớm khiến vợ chồng anh không thể sắp xếp như thường lệ nên đành phải đưa con đi cùng.

“Mỗi lần đưa con đi cùng, tôi cũng thấy ngại vì đang đi làm kiếm tiền, sợ gây bất tiện cho khách. Tôi dặn con phải giữ im lặng, ngồi ở hàng ghế phía sau để tránh làm phiền khách” , anh chia sẻ.

Cũng trong chia sẻ với Dân trí, anh Dần tiết lộ chiếc xe ô tô được mua trả góp, là phương tiện mưu sinh chính. Ngoài làm tài xế dịch vụ, anh cũng tranh thủ chạy xe công nghệ.

Làm nghề dịch vụ, anh gặp nhiều kiểu khách khác nhau, nhưng phần lớn đều cư xử lịch sự, thậm chí có người còn chủ động gọi trước để anh sắp xếp thời gian. “Có những khách rất tâm lý, biết tôi vất vả nên thông cảm. Những lúc như vậy tôi thấy ấm lòng lắm”, anh nói thêm.

Hiện tại đoạn clip của anh Dần đã nhận được khoảng 500 nghìn lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều cư dân mạng Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã để lại bình luận khen ngợi cả bố con tài xế lẫn vị khách, mong cả hai có những chuyến đi bình an.

“Chúc 2 bố con vui khoẻ nha! Bé ngoan quá! Anh sẽ gặp nhiều khách dễ thương nữa nhé!”, “Nghe cháu chào bác dễ thương dữ”, “Anh khách hiểu chuyện thật tuyệt vời”, “Dễ thương quá. Chúc 2 bố con thượng lộ bình an, lúc nào cũng gặp được khách hàng dễ thương”, Clip này nổi bên Hàn nha”, “Vị khách tinh tế”, “Bác khách Hàn cũng dễ thương quá”,... là một số bình luận từ dân tình.

