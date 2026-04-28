Khởi tố Hứa Chí Cường SN 1988 vì liên quan đến hàng loạt sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE không chính hãng

Minh Ánh | 28-04-2026 - 21:03 PM | Sống

Hành vi của đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Cơ quan công an khởi tố Bị can Hứa Chí Cướng, sinh năm 1988, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE)

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành nắm tình hình, phát hiện Hứa Chí Cường kinh doanh các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE) tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên﻿

1 chủ hộ kinh doanh bị khởi tố vì buôn bán gỗ có doanh thu 143 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 900k

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an: Dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu của tội phạm

Bộ Công an: Dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu của tội phạm Nổi bật

Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn?

Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn? Nổi bật

Tuổi 30 thời nay nghĩ về tiền nhiều hơn bao giờ hết?

Tuổi 30 thời nay nghĩ về tiền nhiều hơn bao giờ hết?

20:56 , 28/04/2026
Con gái hoang mang khi người cha đã mất 12 năm bỗng “báo nợ” cả trăm triệu

Con gái hoang mang khi người cha đã mất 12 năm bỗng “báo nợ” cả trăm triệu

20:14 , 28/04/2026
Lời khuyên dành cho người đang học tiếng Hàn Quốc

Lời khuyên dành cho người đang học tiếng Hàn Quốc

19:43 , 28/04/2026
Chia sẻ camera tình huống va chạm, tài xế bị chỉ trích "ngược": Cục CSGT phân tích

Chia sẻ camera tình huống va chạm, tài xế bị chỉ trích "ngược": Cục CSGT phân tích

19:30 , 28/04/2026

