Chia sẻ camera tình huống va chạm, tài xế bị chỉ trích "ngược": Cục CSGT phân tích

Một đoạn clip từ camera hành trình đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại tình huống va chạm giao thông khiến nhiều người tranh cãi về ý thức và kỹ năng lái xe. Trong đoạn clip, một xe máy đang di chuyển phía trước bất ngờ phanh gấp và dừng lại do có phương tiện khác cắt ngang. Chỉ vài giây sau, chiếc ô tô đi phía sau không kịp xử lý đã tông trực diện vào đuôi xe máy, khiến cả hai người trên xe ngã văng ra đường.

Đáng chú ý, đoạn clip cho thấy khoảng cách giữa ô tô và xe mô tô trước đó khá gần. Khi tình huống bất ngờ xảy ra, tài xế ô tô dường như không đủ thời gian phản ứng để phanh hoặc đánh lái tránh va chạm. Dù vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng về người, nhưng hình ảnh trong clip đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng lỗi chính thuộc về tài xế ô tô do không giữ khoảng cách an toàn.

Page Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra phân tích cho thấy, nguyên nhân dẫn đến va chạm là việc người điều khiển xe ô tô có camera hành trình đã không đảm bảo tốc độ phù hợp và không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, việc xe phía trước phanh gấp hoặc dừng đột ngột là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không giữ khoảng cách đủ xa, người điều khiển phương tiện sẽ rơi vào thế bị động, không kịp xử lý.

Tình huống va chạm giao thông gây nhiều tranh cãi.

Thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến tài xế không đảm bảo được yếu tố này, như mất tập trung do sử dụng điện thoại, mệt mỏi buồn ngủ hoặc chủ quan khi di chuyển trên quãng đường quen thuộc. Những yếu tố tưởng chừng nhỏ này lại có thể dẫn đến những va chạm đáng tiếc, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải chấp hành nghiêm về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước. Đồng thời, tốc độ di chuyển cần phù hợp với điều kiện thực tế như mật độ phương tiện, thời tiết, địa hình hay tầm nhìn. Trong các tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, tài xế có trách nhiệm quan sát, giảm tốc hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn.

Không giữ khoảng cách an toàn, một việc tưởng chừng nhỏ nhưng sẽ để lại hậu quả lớn, nếu người tham gia giao thông điều khiển phương tiện gây tai nạn: Trường hợp thiệt hại về tài sản dưới 100 triệu đồng hoặc gây thương tích dưới 61%, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn, người gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, không ít vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc không giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc khi lưu thông với tốc độ cao. Đây là lỗi vi phạm phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Đoạn clip một lần nữa là lời cảnh báo trực quan cho các tài xế: chỉ một khoảnh khắc lơ là, một khoảng cách không đủ an toàn cũng có thể dẫn đến va chạm. Việc tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là cách tự bảo vệ chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh.