CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý lỗi vi phạm giao thông này: 1.658 tài xế đã bị xử lý trong 5 tiếng

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), từ ngày 24/4/2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai hai chuyên đề trọng điểm: Kiểm soát xe kinh doanh vận tải và xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Chỉ trong vài giờ đầu ra quân, hàng nghìn vi phạm đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Quyết liệt xử lý nồng độ cồn xuyên đêm

Ngay sau lệnh phát động vào ngày 24/4, các tổ công tác CSGT trên khắp cả nước đã thiết lập chốt chặn trên các tuyến giao thông huyết mạch. Kết quả cho thấy sự quyết liệt trong công tác kiểm tra: chỉ tính riêng khung giờ từ 19h00 đến 24h00 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát hơn 27.600 lượt phương tiện .

Qua đó, CSGT đã phát hiện và lập biên bản 1.658 trường hợp vi phạm nồng độ cồn . Đáng chú ý, danh sách "ma men" bị xử lý không chỉ dừng lại ở xe cá nhân mà còn lan rộng ra nhiều loại hình phương tiện khác:

1.559 người điều khiển xe mô tô.

07 tài xế xe con và 03 tài xế xe tải.

89 trường hợp điều khiển xe thô sơ và các loại phương tiện khác.

Tổng số tiền phạt dự kiến cho các vi phạm này lên tới hơn 9,4 tỷ đồng . Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ 1.658 phương tiện vi phạm và tước 189 giấy phép lái xe (GPLX). Ngoài lỗi cồn, các tổ công tác còn phát hiện thêm hàng trăm lỗi phối hợp như: 578 trường hợp không có GPLX, 452 xe không giấy đăng ký và 86 xe thiếu gương chiếu hậu.

"Siết" chặt quản lý xe kinh doanh vận tải

Song song với việc đo nồng độ cồn, chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa cũng được triển khai rầm rộ. Hàng chục nghìn phương tiện vận tải đã được đưa vào diện kiểm tra nhằm loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn giao thông trực tiếp.

Lực lượng CSGT ghi nhận và xử phạt hàng nghìn lỗi vi phạm đặc trưng của xe kinh doanh như:

Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định đón trả khách.

Chở hàng hóa lấn chiếm khoang chở hành khách.

Vi phạm quy định về tốc độ, phần đường và làn đường.

Chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Nâng cao ý thức vì an toàn cộng đồng

Cục CSGT yêu cầu lực lượng chức năng tại các địa phương không được lơ là, phải tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra quyết liệt theo chỉ đạo của Cục trưởng. Mục tiêu cao nhất là kiềm chế tai nạn giao thông và thiết lập kỷ cương pháp luật trên mọi cung đường.

Trước thềm các kỳ nghỉ lễ, Cục CSGT đưa ra khuyến cáo: