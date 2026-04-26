Hình ảnh cơ bản hoàn thiện Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh

Dù đã cơ bản hoàn thiện và có thể lưu thông tạm, đoạn 6,8 km Vành đai 3 TPHCM qua Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa thể khai thác chính thức do tiến độ toàn tuyến phía Tây còn chậm, buộc phải lùi mốc vận hành.
Công nhân tất bật thi công tại nút giao Mỹ Yên.
Đoạn tuyến này có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, gồm hai dự án thành phần: Xây lắp (3.040 tỉ đồng) và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (1.168 tỉ đồng).
Hiện mặt đường đã cơ bản thông suốt, người dân có thể đi xe máy dọc tuyến.
Tại nút giao Mỹ Yên, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục phụ trợ để sớm kết nối đồng bộ.
Một góc nút giao Mỹ Yên - nơi kết nối ba dự án đường Vành đai 3 TPHCM lên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương và đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất lại nằm ở các đoạn phía Tây. Theo đánh giá, tiến độ chung toàn dự án chưa đáp ứng yêu cầu, khiến mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026 khó đạt.
Phương án điều chỉnh đang được tính đến, với mốc hoàn thành mới có thể dời sang cuối năm 2026; riêng đoạn qua huyện Củ Chi cũ dự kiến lùi đến ngày 30-9-2026.
Ban Giao thông TPHCM cho biết tổng khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 75%. Trong đó, các gói thầu trên địa bàn TP Thủ Đức cũ đạt khoảng 82%, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cầu cạn, thảm bê tông nhựa và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.
Ngược lại, khu vực phía Tây gồm các Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) mới đạt khoảng 67%, trở thành nguyên nhân chính kéo chậm tiến độ.
Đáng chú ý, hơn một nửa chiều dài tuyến đã xử lý xong nền đất yếu và chuyển sang thi công các hạng mục tiếp theo. Phần còn lại vẫn đang tiếp tục quan trắc lún theo quy định kỹ thuật để bảo đảm an toàn trước khi làm mặt đường.
Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.
Mục tiêu là hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026; trong đó, đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) phấn đấu về đích vào ngày 30-6-2026, còn đoạn qua Củ Chi cũ vào ngày 30-9-2026.
Trước đó, theo Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, mốc thời gian này khó giữ.
Khi hoàn thành, đường Vành đai 3 TPHCM sẽ kết nối trực tiếp với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương tại nút giao Mỹ Yên, đồng thời liên thông với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần giảm tải áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM.