Việt Nam chính thức khởi công  siêu cảng được đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, ngay dưới chân đèo Hải Vân

Dự án này là Bến cảng container Liên Chiểu (hay siêu cảng Liên Chiểu).

Sáng nay (25/4), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP Đà Nẵng và liên danh nhà đầu tư đã chính thức nhấn nút khởi công dự án "Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu", dưới chân đèo Hải Vân (thuộc phường Hải Vân).

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, với trên 3.200 km đường bờ biển, nhiều vũng vịnh lớn, kín sóng và đặc biệt gần tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp thứ hai thế giới nối châu Á với châu Âu qua biển Đông, Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế biển.

Hơn nữa, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu "Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh"; kinh tế hàng hải đứng thứ 2 trên 6 ngành kinh tế biển, với trọng tâm là khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ vận tải biển.

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg (năm 2021), khu vực duyên hải miền Trung đã quy hoạch Khu bến cảng Liên Chiểu sẽ trở thành cảng cửa ngõ quốc tế tiềm năng, với mục tiêu là điểm kết nối cuối cùng của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) ra biển Đông.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Bến cảng container Liên Chiểu không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia và toàn cầu. Khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải biển quốc tế.

Với ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng phải khẩn trương hoàn thiện các hạ tầng dùng chung và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ (bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không) để siêu cảng Liên Chiểu phát huy tối đa hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần coi thành công của nhà đầu tư là thành công của TP Đà Nẵng.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư, nhằm kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn về thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất theo quy định để nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi. Đồng thời, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối cảng và hạ tầng Khu Thương mại tự do để đảm bảo tính đồng bộ; cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền theo hợp đồng đã ký kết.

Phó Thủ tướng Thường trực và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Bến cảng conatiner Liên Chiểu. Ảnh: VGP

Về phía Liên danh CTCP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V (Hà Lan), ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch Tập đoàn Hateco khẳng định sẽ triển khai dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu với tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, tiến độ và quản trị, phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên trong liên danh.

Khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại những giá trị kinh tế - xã hội thiết thực, như tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, cũng như đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Theo ông, mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một cảng biển hiện đại mà còn kiến tạo một hệ sinh thái logistics đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch Tập đoàn Hateco thông tin thêm, nền tảng cho các cam kết nêu trên được tích lũy từ thực tiễn triển khai và vận hành hiệu quả Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng, qua đó khẳng định năng lực tổ chức, quản trị và thi công của Liên danh.

Siêu cảng hơn 45.000 tỷ đồng sẽ có gì?

Phối cảnh dự án Bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: ĐVTK

Với tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng, dự án Bến cảng container Liên Chiểu được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 8 bến container, với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 18.000 TEU, công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm).

Dự kiến, sau 3 năm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 đạt 4,0 triệu TEU/năm.

Đáng chú ý, Bến cảng container Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, khi tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, hệ thống kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Hoạt động vận hành của siêu cảng Liên Chiểu theo mô hình "cảng xanh, cảng thông minh" ; ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cảng; đồng thời tự động hóa trong khai thác vận hành, sử dụng năng lượng sạch và thiết bị xanh nhằm giảm thiểu phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế về môi trường.

Dự án siêu cảng Liên Chiểu có thời hạn hoạt động 50 năm, nằm tại vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế và cũng là điểm kết thúc của Hành lang Kinh tế Đông – Tây. Dự án hứa hẹn tạo nên sự thịnh vượng mới cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khi đi vào hoạt động, siêu cảng sẽ giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa, đồng thời giải quyết bài toán giao thông đô thị cho trung tâm thành phố.