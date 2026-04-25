Thủ tướng: Du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa; xử lý các đề xuất, kiến nghị và cách thức, định hướng giải quyết hiệu quả các công việc, vấn đề trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý lĩnh vực rất rộng, tác động xã hội rất lớn; Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này, đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Chỉ ra nhiều bất cập trong lĩnh vực này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả (KPI) và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, cách thức làm việc, không thể làm việc theo lối mòn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo, dẫn dắt, tạo không gian phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu chủ động, mạnh dạn, khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép các chính sách đột phá để kịp thời triển khai các chủ trương lớn của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nhấn mạnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò rất quan trọng với tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng lấy ví dụ, nếu tăng mạnh lượng du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ giúp tăng thu từ chi tiêu của du khách, từ hàng không, khách sạn, ẩm thực… mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường.

Cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, Việt Nam là điểm đến rất an toàn, đây là cơ hội rất lớn để thu hút khách quốc tế song phải có giải pháp đột phá, Thủ tướng lưu ý cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài.

Cùng với đó, tăng cường quản lý Nhà nước và phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, nhất là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động định hướng dư luận; tăng cường chất lượng, hiệu quả thông tin cơ sở...

Nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa

Với nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ; khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Cùng với đó, Bộ cần tập trung hoàn thiện, trình ban hành các văn bản, đề án: 3 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Báo chí; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Trong quý II, Thủ tướng yêu cầu xây dựng, trình Nghị định quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản; Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

" Xây dựng hồ sơ các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Kế hoạch tổ chức ' Ngày Văn hóa Việt Nam ' giai đoạn 2026-2030 ", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý rà soát, trình sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ban hành theo thẩm quyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam (trình trước 10/5); khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.

Đồng ý chủ trương xem xét, bổ sung chỉ tiêu các ngành công nghiệp văn hóa vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các kịch bản tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa năm 2026, giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, trực tiếp chỉ đạo Bộ triển khai các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao và du lịch, báo chí và truyền thông, hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ.

" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải quyết tâm hơn, chủ động hơn, quyết liệt hơn; sâu sát hơn, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy văn hóa thực sự là 'nền tảng tinh thần', 'nguồn lực nội sinh', 'sức mạnh mềm' thúc đẩy tăng trưởng; du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thể dục, thể thao góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, thể lực, sức khỏe cho Nhân dân ", Thủ tướng nhấn mạnh.