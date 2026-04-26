Áp dụng cơ chế "thủ tục đầu tư đặc biệt", một địa phương ghi nhận dòng vốn đầu tư đạt kỷ lục 1,23 tỷ USD

Hoàng Nguyễn | 26-04-2026 - 09:13 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, UBND TPHCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án công nghệ cao trọng điểm quý I/2026.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TPHCM đã áp dụng cơ chế "thủ tục đầu tư đặc biệt", tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút thành công nguồn vốn FDI và vốn trong nước dồi dào vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, sau 23 năm hình thành và phát triển, Khu Công nghệ cao TPHCM đã và đang đảm nhận tốt vai trò hạt nhân kinh tế - kỹ thuật mang tính đặc thù, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đô thị hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Lũy kế đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao đạt hơn 203,3 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt hơn 185,2 tỷ USD. Hiện Khu Công nghệ cao tạo việc làm cho gần 54.000 lao động.

Trong quý I/2026, đơn vị đã đạt được những bước tiến mang tính đột phá, cụ thể là cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao trọng điểm với tổng số vốn đạt kỷ lục 1,23 tỷ USD, bao gồm cả vốn FDI và vốn trong nước.

Đó là các dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực, gồm: Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC và Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON); công nghệ y sinh (Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh) và thiết bị điện tử thông minh (Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (phải) trao chứng nhận cho đại diện STARMASON, một trong 2 dự án trung tâm dữ liệu lớn

Kết quả thu hút đầu tư kỷ lục trong quý I/2026 là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại TPHCM trong mắt các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Thành phố; đồng thời khẳng định Thành phố luôn dành sự hỗ trợ tối đa về thủ tục đầu tư, kinh doanh, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Các dự án được trao chứng nhận hôm nay không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vững chắc vai trò của TPHCM là trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh – số hàng đầu khu vực.

