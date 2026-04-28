Cơ quan thuế cảnh báo: Người nộp thuế cần lưu ý loạt hạn chót trong năm 2026, chậm nộp bị tính lãi 0,03%/ngày

Thuế tỉnh Gia Lai vừa công bố lịch nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2026, đồng thời lưu ý các mốc thời gian quan trọng đối với người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ và tiền thuế được quy định cụ thể theo từng kỳ kê khai. Đối với khai và nộp theo tháng, thời hạn chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Với khai và nộp theo quý, hạn chót là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm, thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với tổ chức, và tháng thứ 4 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán. Trường hợp hạn chót trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời hạn sẽ được tính sang ngày làm việc tiếp theo theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, lịch nộp theo tháng năm 2026 đối với các loại thuế như GTGT, TNCN, TTĐB, thuế tài nguyên, thuế và phí bảo vệ môi trường được xác định như sau: kỳ tính thuế tháng 4 có hạn chót ngày 20/5/2026; tháng 5 là ngày 22/6/2026 do dời từ ngày 20/6 trùng thứ Bảy; tháng 6 là ngày 20/7/2026; tháng 7 là ngày 20/8/2026; tháng 8 là ngày 21/9/2026 do dời từ ngày 20/9 trùng Chủ nhật; tháng 9 là ngày 20/10/2026; tháng 10 là ngày 20/11/2026; và tháng 11 là ngày 21/12/2026 do dời từ ngày 20/12 trùng Chủ nhật.

Đối với kê khai theo quý, hạn chót nộp hồ sơ và tiền thuế quý I/2026 là ngày 4/5/2026, được dời do trùng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và ngày nghỉ cuối tuần. Quý II có hạn chót ngày 31/7/2026, quý III là ngày 2/11/2026 do dời từ ngày 31/10 trùng thứ Bảy.

Đáng chú ý, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán cũng là ngày 4/5/2026, do được gia hạn từ mốc thông thường vì trùng kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động nộp hồ sơ điện tử trước thời hạn để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối cùng. Đồng thời, trường hợp chậm nộp tiền thuế sẽ bị tính tiền lãi chậm nộp với mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế chưa nộp.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.