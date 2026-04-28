Bỏ dầu hỏa khỏi danh mục công bố giá cơ sở

Nội dung trên được quy định trong Thông tư số 21 mà Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành. Theo đó, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ “ dầu hỏa” tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025 - văn bản trước đó sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu.

Động thái này được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung), cùng các nghị định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc điều chỉnh cũng nhằm thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

Dầu hỏa sẽ không còn nằm trong danh mục các mặt hàng điều chỉnh giá theo kỳ từ ngày 29/4.

Theo Bộ Công Thương, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp được yêu cầu phản ánh về Bộ Công Thương để được xem xét, xử lý.

Việc bãi bỏ quy định liên quan đến “dầu hỏa” cho thấy xu hướng tiếp tục rà soát, tinh gọn danh mục mặt hàng và quy định trong lĩnh vực xăng dầu, phù hợp với thực tiễn tiêu dùng và cơ cấu thị trường năng lượng hiện nay.

Trên thực tế, trong những kỳ điều hành gần đây, mặt hàng dầu hỏa đã không còn xuất hiện trong danh mục các mặt hàng được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở. Lý do, trước đó Bộ Công Thương ban hành quyết định tạm ngừng công bố giá cơ sở đối với mặt hàng này đến ngày 28/4.

Hiện tại, giá xăng E5RON92 được bán với mức 21.834 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 22.880 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S ở mức 26.697 đồng/lít; dầu mazut180CST 3.5S: ở mức 18.811 đồng/kg.