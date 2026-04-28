Việt Nam xác lập kỷ lục chưa từng có, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới đóng góp bất ngờ

Theo Cục Thống kê, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế quý I/2026 của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng khá nhờ hiệu quả của các chủ trương, chính sách. Tốc độ tăng GDP quý I/2026 đạt 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (7,07%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực, các nhà máy khôi phục hoàn toàn công suất hoạt động sau Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2026 ước tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý I trong 7 năm gần đây. Trong đó, chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp trọng điểm tiếp tục phát triển và có tốc độ tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng toàn ngành công nghiệp.

Hoạt động thương mại dịch vụ duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, phản ánh sức cầu trong nước phục hồi và cải thiện. Tính chung quý I/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hành khách tăng 18,3% và luân chuyển tăng 11,3%; vận chuyển hàng hóa tăng 14,5% và luân chuyển tăng 12,0%.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27,0%.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Khách quốc tế đến nước ta quý I/2026 đạt hơn 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và đây là số lượng khách đến nước ta của quý I cao nhất từ trước đến nay.

Sự phục hồi của ngành Du lịch góp phần tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ, trong đó doanh thu du lịch lữ hành quý I/2026 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê cho biết, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong tháng 3/2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I, khách đến bằng đường hàng không đạt 5,56 triệu lượt người, chiếm 82,3% lượng khách quốc tế đến và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,05 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 53,1%; bằng đường biển đạt 148,2 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và tăng 11,4%.

Trong quý I, các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất gồm: Trung Quốc (1,4 triệu người), Hàn Quốc (1,3 triệu người), Nga (367.168 người), Đài Loan (Trung Quốc) (316.281 người), Nhật (245.039 người), Hoa Kỳ (302.401 người), Ấn Độ (242.656 người), Australia (174.177 người), Campuchia (330.102 người), Philippin (162.971 người), Malaysia (171.373 người)…

Đặc biệt, trong quý I, khách quốc tế từ Nga (theo dữ liệu mới nhất của IMF, Nga đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới theo GDP (PPP) với GDP (PPP) đạt khoảng 7.236 tỷ USD vào năm 2025) đến Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng 263,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến từ các thị trường khác cũng có tăng trưởng tốt như Indonesia (190%), Ấn Độ (164%), Philippines (163,9%).

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính đến 31/3/2026 tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Tính đến ngày 31/3/2026, cả nước thu hút được 904 dự án đầu tư nước ngoài cấp mới với số vốn đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 có 850 dự án và vốn đăng ký cấp mới đạt 4,33 triệu USD), cho thấy Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài trong điều kiện thế giới còn nhiều bất ổn. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.