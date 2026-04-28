TPHCM cam kết tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Thành phố.

TPHCM xác định các ý kiến chỉ đạo là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, mặc dù kết quả quý I/2026 còn khiêm tốn, song có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Thành phố vận hành mô hình mới và mở rộng không gian phát triển.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung giải quyết các tồn tại kéo dài; đồng thời chủ động ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, dự kiến, trong thời gian tới với việc hoàn thiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới; thông qua quy hoạch phát triển toàn diện Thành phố; và được Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt, cộng với các chương trình hành động đã có, TPHCM sẽ có đầy đủ các điều kiện cần thiết để phát triển bứt phá.

"Vấn đề còn lại là hành động và hành động hiệu quả, một cách bền vững, với kết quả có thể đo đếm được", đồng chí Trần Lưu Quang nhận định.

Trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết, TPHCM sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thành phố đã đặt ra ở mức cao nhất; TPHCM sẽ đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc - Ảnh: Việt Dũng

Thành phố cũng đặt mục tiêu đạt quy mô thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng theo hướng bền vững, giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, tăng cường khai thác các nguồn lực khác.

Dù đối diện với những áp lực từ nhiệm vụ nặng nề, lãnh đạo Thành phố khẳng định tự tin vì TPHCM luôn có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự đồng hành của các đồng chí lãnh đạo Trung ương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa từ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.