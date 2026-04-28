Thông xe gần 200km cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông vào trưa 29/4

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Ảnh: Báo XD

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo kế hoạch thông xe, đưa vào vận hành khai thác đoạn tuyến chính cao tốc thuộc Dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn kể từ 11h30 ngày 29/4.

Đưa vào khai thác tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đoạn tuyến chính đưa vào khai thác lần này có tổng chiều dài khoảng 88km. Điểm đầu cao tốc tại Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km1138+00 kết nối với đoạn cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn.

Dự án được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư trên 21.110 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục tuyến chính quan trọng, tiêu biểu là 3 hầm xuyên núi: hầm số 1 (Đức Phổ), hầm số 2 (Huân Phong) và hầm số 3 (Bình Đê).

Theo phương án tổ chức giao thông, trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc vận hành với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tốc độ khai thác tối đa là 90 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa là 50 km/h hoặc theo hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường.

Trong đợt này, 5 nút giao liên thông được đưa vào vận hành bao gồm: Nghĩa Giang, Tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn. Riêng nút giao Đức Phổ sẽ được hoàn thiện và đưa vào khai thác sau.

Đáng chú ý, đoạn tuyến hiện chưa thực hiện thu phí. Tuy nhiên, trạm thu phí tạm tại Km1050+600 vẫn vận hành để phục vụ việc thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi liên thông phía trước.

Về hạ tầng dịch vụ, do hai trạm dừng nghỉ (tại Km1065+620 và Km1127) đang trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý dự án khuyến cáo tài xế nên chủ động kiểm tra nhiên liệu. Sau khi thông xe, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: ống hầm phía Đông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và đường gom dân sinh để sớm đưa dự án vào vận hành hoàn chỉnh với vận tốc thiết kế 120 km/h.

Thông xe cao tốc từ Hoài Nhơn đến hầm Cù Mông từ 11h30 ngày 29/4

Cùng với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, theo công văn số 1516/BQLDA85-ĐHDA2 của Ban Quản lý dự án 85 gửi UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan, vào ngày 29/4 tới sẽ thông xe đưa vào khai thác sử dụng dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn và gói thầu 11- XL đoạn Km0+200-Km19+800 thuộc Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Ban 85 cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp, hỗ trợ thông tin đến chính quyền cơ sở các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan phát thanh truyền hình và nhân dân trong vùng thuộc 2 Dự án về nội dung trên để việc đi lại lưu thông được thuận tiện, an toàn.

Hiện, các đoạn tuyến chính và các nút giao dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn từ Km0+000-Km70+091 và một phần dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh (từ Km0+000 Km19+800) qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã được nghiệm thu hoàn thành và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, thống nhất đưa dự án vào khai thác. Ban Quản lý dự án 85 và Khu Quản lý đường bộ III đã hoàn thành việc bàn giao tài sản để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

Như vậy, đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4, đường cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ chính thức được vận hành khai thác, góp phần giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện.