Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng

Theo Công Hướng | 27-04-2026 - 08:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình chính thức “khoác áo mới” sau dự án nâng cấp 500 tỷ đồng, với diện mạo hạ tầng và cảnh quan khang trang, hiện đại. Mùa du lịch hè năm nay khu du lịch được kỳ vọng sẽ hút khách trải nghiệm.

VIDEO: Toàn cảnh bãi biển Thịnh Long
Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Sau thời gian thi công, Dự án củng cố, xử lý sạt lở đê biển xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho khu du lịch biển Thịnh Long.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 2.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 3.

Dự án đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh đã cơ bản hoàn tất, hiện chỉ còn một số hạng mục cuối đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão và phục vụ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 4.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 5.

Những ngày này, khu du lịch biển Thịnh Long đang được tập trung dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên để chuẩn bị đón khách du lịch.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 6.

Chính quyền địa phương cho biết, cùng với việc gia cố bờ kè, các công tác chuẩn bị cho tuần lễ du lịch biển 2026 đang được triển khai đồng bộ, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang cơ sở lưu trú đến đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí dự kiến sẽ được tổ chức nhằm thu hút khách và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 7.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 8.

Khu du lịch đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên đến tham quan, trải nghiệm.

Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng- Ảnh 9.

Sự thay đổi rõ khiến người dân địa phương thêm kỳ vọng vào một mùa du lịch sôi động hơn so với trước đây.

Chương trình khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026, dự kiến diễn ra vào tối 28/4 tại khu du lịch biển Thịnh Long. Tại chương trình diễn ra chuỗi hoạt động phong phú như giới thiệu sản phẩm du lịch biển, không gian quảng bá OCOP, ẩm thực địa phương. Cùng với đó, tại chương trình, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như trình diễn cà kheo, lễ hội thả diều… tạo nên không khí sôi động, giàu trải nghiệm cho du khách.

Theo Công Hướng

Báo Tiền Phong

