Cán bộ xã có còn được chế độ theo Nghị định 33/2023?

Theo PV | 26-04-2026 - 16:48 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 1/7/2025, Nghị định Nghị định 33/2023/NĐ-CP hết hiệu lực với cán bộ, công chức cấp xã.

Trước ngày 01/7/2025, ông Lê Nguyên Long là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông được phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng MTTQ xã mới. Tháng 10/2025, xã tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, ông được Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ định làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Long hỏi, ông là công chức Văn phòng MTTQ kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã thì có được hưởng chính sách theo Điều 34 và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 01/7/2025) được thực hiện theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp của ông Long không được áp dụng chính sách theo quy định tại Điều 34 và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP nêu trên.

