Khuyến cáo từ Công an Hà Nội liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý để tránh bị từ chối xuất cảnh

Ngày 17/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã phát đi khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng hộ chiếu đã khai báo mất. Theo đó, nhiều trường hợp người dân sau khi tìm lại hộ chiếu cho rằng vẫn có thể tiếp tục sử dụng, tuy nhiên điều này là không đúng quy định.

Theo cơ quan chức năng, ngay khi hộ chiếu được khai báo mất, thông tin đã được cập nhật trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh và hộ chiếu đó lập tức không còn giá trị sử dụng. Vì vậy, mọi hành vi tự ý sử dụng lại hộ chiếu đã báo mất, dù còn nguyên vẹn hay còn thời hạn, đều bị xem là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định.

Hộ chiếu đã báo mất không thể dùng để làm thủ tục xuất cảnh. Trường hợp mang đến sân bay làm thủ tục, người vi phạm sẽ bị phát hiện, lập biên bản, thu hồi hộ chiếu và không được chấp nhận xuất nhập cảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển.

Để tiếp tục sử dụng hộ chiếu đã tìm lại, người dân cần thực hiện thủ tục khôi phục giá trị sử dụng theo quy định. Cụ thể, đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID; truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an; chọn thủ tục “khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu”; kê khai thông tin và gửi hồ sơ trực tuyến. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Theo quy định, hộ chiếu chỉ được khôi phục khi đã khai báo mất nhưng tìm lại được, còn nguyên vẹn, còn thời hạn và chưa được cấp hộ chiếu mới. Ngược lại, các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mới hoặc hộ chiếu cũ đã bị hủy giá trị sử dụng sẽ không được khôi phục.