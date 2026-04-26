Vì sao đoạn đường dài 100 m có mức đầu tư tới 642 tỉ đồng?

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) có quy mô chiều dài 100 m với điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ được đầu tư hơn 642 tỉ đồng với kỳ vọng hoàn thiện quy hoạch khu vực, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế, du lịch trên địa bàn.



Dự án đầu tư xây dựng đường Đặng Thai Mai kéo dài có điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ.

Đoạn đường được thiết kế mặt cắt ngang rộng tới 93,6 m, lòng đường gồm 2 làn xe rộng 7 m và 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m. Theo tính toán, trung bình mỗi một mét tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài có tổng chi phí đầu tư lên hơn 6,4 tỉ đồng.

Đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ cho biết dự án dù có chiều dài 100 m nhưng tổng mức đầu tư lên đến hơn 600 tỉ đồng là do tiền đền bù giải phóng mặt bằng lớn.

Theo đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, dự án sẽ thu hồi khoảng 4.000 m2 đất, giá đất đền bù được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào khoảng 130 triệu đồng/m2. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành vào quý II/2026.

Đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ cho biết thêm có 26 hộ dân nằm trong phạm vị của dự án, theo đó toàn bộ các hộ dân đều nằm ở vị trí 1, đã có sổ đỏ, tiền đền bù giải phóng mặt bằng sẽ rơi vào khoảng 20 tỉ đồng/hộ. Đến nay phường cũng đã phê duyệt được phương án cho gần 20 hộ dân, số tiền tạm tính đã là hơn 250 tỉ đồng chưa tính hỗ trợ khác.

Về phương án tái định cư, theo vị đại diện, UBND phường đã xin được quỹ đất tái định cư tại xã Thư Lâm (huyện Đông Anh cũ). Hiện sau khi phê duyệt phương án đền bù thứ nhất, đơn vị cũng nhận được nhiều tâm tư, kiến nghị cũng như khiếu nại của người dân. Đơn vị khẳng định cơ chế chính sách sẽ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực bán đảo Quảng An, qua đó phát triển không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường nằm trong định hướng phát triển "chùm đô thị hướng tâm" của Thủ đô với 5 trục không gian lớn, gồm: Trục Sông Hồng, Trục Hồ Tây - Ba Vì, Trục Hồ Tây - Cổ Loa, Trục Nhật Tân - Nội Bài và Trục Nam Hà Nội. Trong đó, tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là trục kết nối di sản đô thị lịch sử, nối liền không gian Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình; đồng thời kết nối trực tiếp với khu vực phía Bắc sông Hồng, trong đó có Đông Anh - trung tâm phát triển dịch vụ, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai.