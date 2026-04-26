Việt Nam đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI kiểu mới

Việt Nam đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI kiểu mới

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sau những biến động của thương mại toàn cầu, Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Diễn đàn "FDI Kết nối - FDI Connect 2026" diễn ra tại Bắc Ninh với hơn 600 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư Việt Nam.

Thông tin từ diễn dàn cho biết, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, các dự án công nghệ cao, gắn với đổi mới sáng tạo, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang chất lượng và giá trị gia tăng cao. Theo các chuyên gia, để tận dụng hiệu quả làn sóng FDI thế hệ mới, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực nội sinh, phát triển công nghiệp hỗ trợ, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và tận dụng mọi cơ hội kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã dẫn đầu dòng vốn đăng ký mới vào Việt Nam với 1,34 tỷ USD, chiếm gần 38% tổng vốn

Việt - Hàn đẩy mạnh hợp tác phân phối hàng tiêu dùng

Nhắc đến thu hút FDI, không thể không nhắc tới Hàn Quốc. Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã dẫn đầu dòng vốn đăng ký mới vào Việt Nam với 1,34 tỷ USD, chiếm gần 38% tổng vốn. Và ngay trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. 73 thỏa thuận hợp tác (MOU) đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhiều sự kiện bên lề chuyến thăm cũng đã được tổ chức, trong đó có "Triển lãm và Giao thương Hợp tác Kinh doanh Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026", với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp từ hai quốc gia. Ngay tại triển lãm, các biên bản ghi nhớ và hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết trực tiếp, mở ra cơ hội kết nối giao thương sôi động trong thời gian tới.

Các thoả thuận hợp tác đã được ký kết trong bối cảnh kim ngạch thương mại hai chiều của năm 2025 đạt 94,5 tỷ USD và kỳ vọng có thể còn có thể tăng trưởng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Kim Youngsang - Giám đốc Trung tâm Hợp tác kinh doanh, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc cho biết: "Thời gian qua, giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã có sự trao đổi lẫn nhau về nhiều phương diện đặc biệt là về kinh tế. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã tìm thấy cơ hội hợp tác lẫn nhau thông qua các sự kiện giao thương trước đó. Tại sự kiện triển lãm vào giao thương nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc lần này, chúng tôi cũng mong muốn sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác trong thời gian tới".

Không chỉ các sản phẩm mới, doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp đã có mặt ở Việt Nam lâu nay cũng tham dự. Đơn cử như K-Market - đã xuất hiện ở Việt Nam 25 năm. Doanh nghiệp này ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bình quân từ 10-20% mỗi năm. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp K-market vẫn cam kết tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt.

Ông Moon Jong Beom - Giám đốc điều hành, Công ty TNHH Thương mại quốc tế Kfood (K-Market) chia sẻ: "Trong một vài năm trở lại đây, ngành hàng thực phẩm ăn liền (HRM) và hoa quả cũng rất được ưa chuộng. Do đó, chúng tôi dự kiến sẽ nhập khẩu thêm nhiều hơn nữa các loại sản phẩm này nhằm mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng hơn khi mua sắm".

Hoạt động livestream thương mại điện tử phối hợp cùng người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam cũng là một trong những điểm nhấn của sự kiện. Qua đó, giới thiệu trực tiếp sản phẩm Hàn Quốc tới người tiêu dùng Việt Nam.