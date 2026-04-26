Tập đoàn logistics hàng đầu thế giới cam kết giúp Đà Nẵng trở thành một 'hub' trung chuyển của khu vực

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp và làm việc với ông Vincent Clerc, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Maersk (Đan Mạch) - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Tại buổi làm việc, ông Vincent Clerc, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Maersk đánh giá dự án cảng Liên Chiểu là minh chứng cho hợp tác và cam kết đầu tư lâu dài tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Tập đoàn cam kết sử dụng công nghệ mới, kinh nghiệm và thực hành quốc tế để xây dựng cảng Liên Chiểu xanh, thông minh, hiện đại.

"Với dự án cảng Liên Chiểu, chúng tôi không chỉ xây dựng một bến cảng, mà muốn xây dựng một hệ sinh thái logistics xanh và hiện đại. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục để có thể đón những chuyến tàu đầu tiên trong khoảng 30 tháng tới", ông Vincent Clerc cho hay.

Ông Vincent Clerc cam kết tận dụng kinh nghiệm quản lý các cảng tích hợp với Khu thương mại tự do (FTZ) trên toàn cầu như Tanjung Pelepas (PTP) tại Malaysia và Thượng Hải, phù hợp với định hướng phát triển FTZ quy mô lớn liền kề cảng Liên Chiểu của TP. Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho khu vực miền Trung Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng có thể mang những kinh nghiệm đó để giúp Đà Nẵng trở thành một trung tâm trung chuyển và logistics hàng đầu khu vực".

Cùng với đó, Maersk khẳng định tiếp tục mở rộng các đầu tư trong lĩnh vực logistics tích hợp, kho bãi, hình thành hệ sinh thái đồng bộ, hỗ trợ kết nối hệ thống mạng lưới khách hàng toàn cầu của Tập đoàn với chuỗi sản xuất và cung ứng của Việt Nam, đưa hàng hóa của Việt Nam tiếp cận các thị trường trọng điểm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng hoan nghênh các hoạt động đầu tư của Tập đoàn Maersk, đặc biệt là tại dự án cảng Liên Chiểu và đánh giá đây là dự án trọng điểm của thành phố, là công trình hạ tầng chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Về Khu thương mại tự do, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện nay Đà Nẵng đang tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thể chế, khung pháp lý. Đây là mô hình mới và mang tính đột phá tại Việt Nam. Khu thương mại tự do kết hợp với cảng Liên Chiểu sẽ tạo ra thế và lực mới đưa Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng mong muốn Tập đoàn Maersk sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác tiềm năng tại TP. Đà Nẵng.

Maersk là hãng tàu và là nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp hàng đầu thế giới, đến từ Đan Mạch với lịch sử hơn 120 năm, hoạt động tại hơn 130 quốc gia và hơn 100 năm có mặt ở Việt Nam. Maersk hoạt động trong 3 lĩnh vực trọng tâm là logistics tích hợp, kho bãi, vận tải đa phương thức, trong đó nổi bật là vận tải biển; xây dựng và vận hành cảng biển.



