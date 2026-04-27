Việt Nam giữ vai trò quan trọng, "ngôi sao" của Campuchia có thể sớm đạt 2 tỷ USD

Theo Dy Kboa | 27-04-2026 - 08:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam đóng vai trò mạnh mẽ trong bối cảnh Campuchia đặt mục tiêu cao.

Việt Nam giữ vai trò quan trọng, "ngôi sao" của Campuchia có thể sớm đạt 2 tỷ USD- Ảnh 1.

Campuchia đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam nhằm mở rộng xuất khẩu sắn (củ mì), với mục tiêu đưa giá trị ngành này lên mức khoảng 2 tỷ USD trong thời gian tới. Theo Khmer Times, sáng kiến này được thúc đẩy thông qua các cuộc làm việc giữa đại diện thương mại với các doanh nghiệp - hiệp hội ngành sắn hai nước

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa Liên đoàn sắn Campuchia và các đối tác Việt Nam nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc kết nối này không chỉ dừng ở thương mại mà còn hướng tới cải thiện chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn chế biến và khả năng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Theo bài báo, Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi giá trị sắn của Campuchia. Phần lớn sản lượng sắn của Campuchia được xuất khẩu sang các nước láng giềng, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường chủ chốt, vừa tiêu thụ vừa đóng vai trò trung chuyển để chế biến và xuất khẩu sang các thị trường khác.

Chiến lược mới của Campuchia tập trung vào việc nâng cấp ngành sắn từ sản xuất thô sang chế biến sâu. Điều này bao gồm việc tăng cường đầu tư vào công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất và mở rộng năng lực chế biến để nâng cao giá trị gia tăng. Việc hợp tác với Việt Nam được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Campuchia tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và hệ thống thị trường sẵn có.

Ngoài ra, các cuộc trao đổi giữa hai bên cũng nhằm thiết lập mạng lưới kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hợp đồng thương mại dài hạn. Điều này giúp đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân Campuchia, đồng thời góp phần giảm rủi ro biến động giá nông sản.

Chính phủ Campuchia xem sắn là một trong những cây trồng chiến lược trong nông nghiệp, chỉ đứng sau lúa gạo về tầm quan trọng. Việc phát triển ngành sắn không chỉ nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn hướng tới cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh thương mại khu vực ngày càng hội nhập, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam được xem là bước đi phù hợp để Campuchia tận dụng lợi thế địa lý và kết nối chuỗi cung ứng. Các bên liên quan kỳ vọng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa ngành sắn Campuchia đạt mục tiêu giá trị 2 tỷ USD trong tương lai.

Theo Dy Kboa

