Cơ quan thuế phát thông báo quan trọng

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành, Thuế tỉnh Gia Lai vừa thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh về các mốc thời gian nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế từ tháng 4/2026.

Việc thông tin nhằm bảo đảm các quy định pháp luật về thuế được áp dụng thống nhất, chính xác, đồng thời giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định theo từng hình thức kê khai.

Cụ thể, đối với các loại thuế kê khai theo tháng, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, đối với trường hợp kê khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm, thời hạn nộp được tính chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với tổ chức. Riêng cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân được gia hạn thêm, với thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Các mốc thời hạn kê khai và nộp thuế năm 2026

Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế được xác định theo nguyên tắc ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do trùng vào ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với các loại thuế kê khai theo quý, gồm thuế GTGT và thuế TNCN, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế cũng được xác định theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 của cá nhân tự quyết toán, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 4/5/2026, do trùng với kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Để việc kê khai và nộp thuế diễn ra thuận lợi, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát thông tin, lập và nộp hồ sơ khai thuế điện tử sớm, tránh tình trạng dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể gây quá tải hệ thống.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp tiền thuế cũng là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp. Trường hợp nộp chậm, người nộp thuế sẽ phải chịu tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo quy định.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.