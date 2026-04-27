Thêm một quốc gia Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý I/2026, cao hay thấp so với Việt Nam?

Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Malaysia công bố ngày 17/4, nền kinh tế Malaysia ghi nhận tăng trưởng GDP ước đạt 5,3% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 6,3% của quý IV/2025 – mức cao nhất trong ba năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, xuất khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Theo cơ quan thống kê Malaysia, tăng trưởng trong ba tháng đầu năm được hỗ trợ bởi đà mở rộng bền vững của các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và xây dựng, dù tốc độ đã chậm hơn so với quý trước. Trong khi đó, lĩnh vực khai khoáng và khai thác đá giảm 1,1% do sản lượng suy giảm, đặc biệt ở dầu thô và khí tự nhiên.

Bình luận về kết quả này, ông Mohd Uzir Mahidin, Thống kê trưởng Malaysia, cho rằng tăng trưởng quý I phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế, bất chấp môi trường toàn cầu nhiều biến động, nhất là rủi ro giá dầu tăng cao do căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Malaysia đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 4-5%, so với mức 4-4,5% đưa ra trước đó, nhờ kỳ vọng tiêu dùng hộ gia đình duy trì tích cực, xuất khẩu ổn định và du lịch phục hồi. Năm 2025, nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 5,2%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh thương mại và vốn đầu tư phê duyệt đạt mức kỷ lục.

Dù vậy, nhà điều hành tiền tệ nước này cũng cảnh báo các gián đoạn nguồn cung và giá nhiên liệu leo thang do xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể tạo thêm rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát.

Cùng quan điểm tích cực thận trọng, Ngân hàng Thế giới ngày 9/4 nâng dự báo tăng trưởng của Malaysia năm 2026 lên 4,4%, từ mức 4,1% trước đó, dù môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Chủ tịch Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA) Tengku Zafrul nhận định các số liệu mới cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song cảnh báo Malaysia không nên chủ quan.

"Khi giá dầu toàn cầu tăng, tác động sẽ lan sang giá hàng hóa trong nước. Khi thương mại toàn cầu căng thẳng hơn, cơ hội của chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trọng tâm không chỉ là tăng trưởng, mà còn là xây dựng một nền kinh tế kiên cường và đa dạng hơn", ông nói.

Trước đó, báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/4 cho thấy, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với quý IV/2025.

Còn tại Việt Nam, theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố vào đầu tháng 4, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.