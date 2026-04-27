Tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long - Cần Thơ

Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng - chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi - cho biết, các đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại gói thầu số 15-XL cầu Đại Ngãi 1 (nối Vĩnh Long - Cần Thơ), nhà thầu đang triển khai 24 mũi thi công với 47 cán bộ kỹ thuật, 253 công nhân và 77 máy móc, thiết bị. Các hạng mục nền đường và xử lý nền đất yếu đã hoàn thành 100%. Phần cầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi hoàn tất toàn bộ cọc khoan nhồi, đúc xong 294/294 phiến dầm, khối lượng bê tông mố trụ đạt hơn 79%.

Trong khi đó, gói thầu số 11-XL (cầu Đại Ngãi 2) duy trì 9 mũi thi công với 55 nhân lực và 45 thiết bị, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Nhiều hạng mục đạt tỷ lệ cao như đắp nền K95 đạt 91%, cống thoát nước đạt 79%, bê tông nhựa gần 50%.

Đáng chú ý, toàn bộ 6/6 cây cầu thuộc gói thầu này đã hoàn thành 100% các hạng mục chính, từ cọc khoan nhồi, mố trụ đến dầm cầu. Dù vậy, tiến độ phần đường vẫn chậm so với kế hoạch.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, các đơn vị vẫn duy trì thi công bình thường trên công trường, đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Công nhân thi công cầu Đại Ngãi 1.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, riêng gói 15-XL đang triển khai 24 mũi thi công, gồm: 8 mũi thi công bệ, trụ, xà mũ, tấm bê tông cốt thép và kè; 2 mũi thi công đường đầu cầu; 4 mũi thi công dầm, dầm thép, cáp dây văng; 7 mũi thi công thân bệ trụ cầu chính. Toàn bộ lực lượng được huy động tối đa nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, sản lượng thi công lũy kế của gói thầu số 15-XL đạt gần 70%.

Chủ đầu tư dự án cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình hình giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến công tác mua, tập kết nhiên liệu để tổ chức thi công; giá nhiên liệu đã kéo theo giá cả toàn bộ các nguyên vật liệu khác và giá vận chuyển tăng theo.

Đặc biệt, nguồn đá hộc phục vụ thi công kè đang khan hiếm nghiêm trọng. Các mỏ đá tại TPHCM chủ yếu ưu tiên sản xuất đá dăm và đá bê tông, khiến nguồn cung đá hộc hạn chế, trong khi phải chia sẻ cho nhiều dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Duy trì nhiều mũi thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, cầu Đại Ngãi 1 được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2028.

Theo tính toán, trong năm 2026, dự án cần khoảng 24.000 m³ đá, song nguồn cung hiện chưa đáp ứng, khiến nhiều đợt thi công bê tông bị chậm do thiếu vật liệu.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị các địa phương sớm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đoạn tuyến bổ sung dài hơn 12km từ QL91B đến QL60 hiện hữu. Đồng thời, đề nghị các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, An Giang ưu tiên cấp khoảng 12.000 m³ đá hộc và 17.000 m³ đá bê tông trong năm 2026, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu cho dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, gồm hai hạng mục chính là cầu Đại Ngãi 2 (khởi công tháng 10/2023) và cầu Đại Ngãi 1 (triển khai từ tháng 12/2024). Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 862m, rộng 17,5m, gồm 13 nhịp, với nhịp chính dài tới 330m. Toàn bộ dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 15km. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long), đi qua Cù Lao Dung và kết nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu tại xã Đại Ngãi, TP. Cần Thơ.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ thông tuyến Quốc lộ 60, giúp rút ngắn khoảng 80km quãng đường từ các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long đi TP.HCM so với lộ trình hiện hữu qua Quốc lộ 1.