Bí thư Hà Nội yêu cầu khắc phục ngay thi công “cắt khúc” Vành đai 3,5

Tại Hà Nội, đường Vành đai 3,5 có tổng chiều dài hơn 40km, nhưng hiện vẫn còn một số đoạn tuyến chưa giải phóng mặt bằng, có nguy cơ không thể kết nối toàn tuyến khi cầu Ngọc Hồi xây dựng xong.

Trong buổi kiểm tra thực địa chiều 27/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải khắc phục ngay tình trạng cắt khúc này; đối với đoạn đi qua địa bàn xã Quang Minh, yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ trước ngày 10/5, duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 20/5. Đoạn qua xã Thiên Lộc vừa phê duyệt, vừa bố trí vốn. Đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là đoạn phức tạp có trên 1.500 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương có dự án đi qua phải xây dựng phương án tái định cư, hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Các đoạn cấp bách sẽ được thành phố bố trí vốn từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố, bảo đảm toàn tuyến được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Dự án đường Vành đai 3,5 có tổng chiều dài 53,381km với quy mô mặt cắt B=42-80m; (hướng tuyến Quang Minh - Thiên Lộc - Cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 - Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1A - Cầu Ngọc Hồi - Hưng Yên). Hiện trạng, công tác đầu tư đang được chia làm 9 đoạn.

Trong đó, 1 đoạn đã hoàn thành là đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Phúc La - Văn Phú, chiều dài 7,83km; 2 đoạn đang chuẩn bị đầu tư (đoạn Quang Minh (QL2) - xã Thiên Lộc, chiều dài 10,55km; đoạn trên địa bàn xã Thiên Lộc, chiều dài 1,8km); 1 đoạn đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thi công (đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (tiếp giáp cầu Ngọc Hồi), chiều dài 10,7km); 5 đoạn đang triển khai xây dựng (bao gồm: Cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài 5,226km; đoạn từ Cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, chiều dài 3,5km; đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long; nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, chiều dài 0,975km; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài khoảng 7,5km).

Khó khăn, vướng mắc chủ yếu của dự án này liên quan đến việc chậm giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, một số đoạn tuyến chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện.