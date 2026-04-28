Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An về đích bất thành

Đến ngày 28/4, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Hạnh Quảng, Nghệ An vẫn thi công nhiều hạng mục dở dang thế này.

Tại hạng mục chính là nhà điều hành, đón nhận khách, lái xe - tài xế vào nghỉ ngơi cũng xây dựng chưa xong, tường công trình chưa được sơn, nền sân đỗ xe chưa được láng hoàn thiện...

Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An có chiều rộng hơn 6 ha (mỗi bên 3 ha) nhưng nhiều khu vực mới dừng ở đắp đất, lu lèn nền.

Dự án có tiến độ hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay đã nhiều lần vỡ tiến độ, lỡ hẹn phục vụ người dân.

Do trạm dừng nghỉ xây dựng chưa xong nên lái xe, người dân di chuyển trên cao tốc đến đây thời gian qua phải đỗ tạm ở những vị trí được nhà đầu tư bố trí nghỉ tạm bợ.

Mặt bằng sân bãi luôn có bùn đất, lầy lội do nước mưa và nước thải đọng lại.

Vào dịp nghỉ lễ hay cuối tuần trạm luôn quá tải xe ra vào do sân bãi theo quy hoạch chưa thể xây dựng xong, đưa vào khai thác.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 24 trạm dừng nghỉ được đầu tư mới, đã ký hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện 21 trạm, 3 trạm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo tiến độ hợp đồng mới nhất, 21 các trạm dừng nghỉ đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng (trong đó có trạm qua huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An) phải hoàn thành trong quý I và hoặc 30/4 để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, đối với trạm thu phí qua huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An qua theo theo dõi, giám sát đến sáng 28/4 đại diện Cục ĐBVN cho biết, trạm vẫn chưa hoàn thành vào dịp 30/4 năm nay.