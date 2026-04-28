Hộ kinh doanh lập bảng kê tồn kho để xác định thu nhập chịu thuế

Trước năm 2025, ông Đức nộp thuế theo phương pháp kê khai là thuế giá trị gia tăng 1% và thu nhập cá nhân 0,5%. Ông không lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng. Đến năm 2026, ông có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng nên phải kê khai theo phương pháp: Thu nhập tính thuế = Doanh thu - Chi phí x 17%.

Ông Đức được biết theo quy định mới, hộ kinh doanh được lập bảng kê Mẫu số 01/BK-HTK để được xác định chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, cán bộ thuế không đồng ý và cho biết, ông không được trừ vì không có hóa đơn của trước năm 2025.

Ông Đức hỏi, chi phí khi mua hàng của ông trước năm 2025 phải xử lý thế nào?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Trường hợp của ông kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm trở lên trong năm 2026 và sàn thương mại điện tử đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thì ông không phải thực hiện kê khai thuế nữa nhưng phải thực hiện tổng hợp doanh thu năm 2026 để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.

Để bảo đảm quyền lợi của ông trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026, ông phải lập và gửi Bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP theo Mẫu số 01/BK-IITK (theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC) theo cùng tờ khai thuế của quý I/2026 bằng phương thức điện tử (hạn nộp tờ khai thuế quý I/2026 là ngày 04/5/2026), bảng kê này sẽ là căn cứ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026.

Trường hợp có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ Quản lý Hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1) để được hướng dẫn thêm.