Sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 650 chuyến bay vào ngày cao điểm 29/4

Theo Phạm Ngân | 28-04-2026 - 09:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Vào ngày cao điểm nhất là 29/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ tổng cộng 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và cùng kỳ năm 2025.

Dựa trên kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sản lượng hành khách và các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng khoảng 10 - 15% so với lịch bay thường lệ.

Cụ thể, vào ngày cao điểm nhất là 29/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ tổng cộng 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng hành khách ước tính đạt 113.631 lượt khách, tăng 15% so với lịch bay thường lệ và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, sản lượng vận chuyển quốc tế dự kiến có 323 lượt chuyến bay, tăng 7,3% so với thường lệ và tăng 13% so với cùng kỳ 2025 với 52.102 lượt hành khách, tăng 12,3% so với thường lệ và tăng mạnh tới 29,1% so với cùng kỳ 2025.

Sản lượng vận chuyển nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến có 329 lượt chuyến bay, tăng 11,5% so với thường lệ và tăng 2,8% so với cùng kỳ 2025 với 61.529 lượt hành khách, tăng 17,3% so với thường lệ và tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù thị trường chung có những biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu dẫn đến một số đợt cắt giảm tần suất, nhưng đà tăng trưởng vẫn ổn định, đặc biệt là từ các hãng hàng không mới và việc tăng tần suất bay của các đối tác quốc tế.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang thực hiện chỉ đạo về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29/4 tới đến hết ngày 4/5/2026. Đây là cấp độ kiểm soát an ninh hàng không cao nhất trong hệ thống 3 cấp độ tăng cường 1, 2, 3.

Theo đó, cấp độ 1 là mức độ cảnh giác chủ động, được áp dụng trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng. Đây không phải là tình huống khẩn cấp mà là biện pháp dự phòng nhằm siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong bối cảnh lưu lượng đi lại tăng cao.

