Cơ quan thuế nêu loạt “cảnh báo đỏ” khi hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, người dân cần đặc biệt lưu ý!

Thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhằm cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, từ ngày 02/04/2026, ngành Thuế đã hoàn thành nâng cấp quy mô lớn các hệ thống gồm Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng eTax Mobile, hướng tới tối ưu hóa quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động.

Theo cơ quan thuế, để hồ sơ được xử lý nhanh và đi vào luồng hoàn thuế tự động, người nộp thuế được khuyến khích ngừng nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện, thay vào đó sử dụng ứng dụng eTax Mobile hoặc truy cập Cổng dịch vụ công của cơ quan thuế để khai quyết toán và đề nghị hoàn thuế điện tử.

Trong quá trình thao tác trên hệ thống, người nộp thuế cần lưu ý sử dụng “tờ khai gợi ý” khi quyết toán theo năm dương lịch và có số thuế đề nghị hoàn. Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý, đồng thời tự xác định cơ quan thuế tiếp nhận dựa trên nơi phát sinh nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Từ kỳ quyết toán năm 2026 trở đi, hệ thống cũng tự động cập nhật biểu thuế và mức giảm trừ gia cảnh mới, gồm 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/người/tháng cho người phụ thuộc.

Để tăng khả năng hoàn thuế tự động, người nộp thuế cần liên kết tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn với các ngân hàng đã kết nối trên eTax Mobile. Trường hợp nhập thủ công số tài khoản nhưng đã tồn tại trên hệ thống, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng chọn đúng tài khoản đã lưu thay vì tự nhập lại.

Đáng chú ý, cơ quan thuế nhấn mạnh một số “cảnh báo đỏ” trong quá trình kê khai. Theo đó, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu với cơ quan thuế và hiển thị cảnh báo nếu người nộp thuế thay đổi các chỉ tiêu (trừ khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học) làm số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số cơ quan thuế tính toán. Khi xuất hiện cảnh báo đỏ, hệ thống sẽ không cho phép nộp tờ khai.

Ngoài ra, hệ thống cũng tự động kiểm tra số lượng người phụ thuộc và các kỳ chưa quyết toán thuế. Nếu phát hiện chênh lệch so với dữ liệu quản lý, người nộp thuế sẽ nhận được cảnh báo để bổ sung, điều chỉnh. Đồng thời, các trường hợp còn tồn tại kỳ quyết toán trước chưa thực hiện cũng sẽ bị hệ thống nhắc nhở.

Đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế kèm hồ sơ giảm thuế do thiên tai, bệnh hiểm nghèo…, người nộp thuế cần chờ cơ quan thuế xử lý và cập nhật quyết định miễn giảm trên hệ thống trước khi tiếp tục hoàn thuế tự động.

Trong trường hợp hồ sơ phát sinh vướng mắc, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế theo dõi chức năng “Tra cứu phản ánh QTT” để kịp thời bổ sung giải trình qua phương thức điện tử, tránh kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.