Khởi công loạt dự án lớn, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng tại tỉnh định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 28/4, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 10 dự án với tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chế biến dược liệu, khu dân cư và nhà ở xã hội, góp phần hình thành bức tranh phát triển đồng bộ, bền vững của tỉnh.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn II, kết nối với 8 điểm cầu khác trong tỉnh. Tham dự chương trình có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công.

Tại điểm cầu xã Thanh Thịnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn II được tổ chức với quy mô 80,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 493 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn làm chủ đầu tư, dự kiến thu hút khoảng 4.724 lao động.

Khu công nghiệp được định hướng thu hút nhiều ngành nghề như chế biến nông – lâm – thủy sản; sản xuất thực phẩm, đồ uống, bao bì; vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu mới; cơ khí, điện – điện tử; dệt may, da giày; cùng các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tại điểm cầu chính. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Trong khi đó, tại xã Điềm Thụy, hai dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Châu 1 và Hà Châu 2 cũng được khởi công. Cụm công nghiệp Hà Châu 1 do Công ty cổ phần Đầu tư Minh Đức Group làm chủ đầu tư, có quy mô 44,69 ha với tổng vốn 643,64 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Hà Châu 2 do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group làm chủ đầu tư, quy mô 48,34 ha, tổng vốn đầu tư 706,88 tỷ đồng.

Hai cụm công nghiệp này nằm tại vị trí có ý nghĩa chiến lược khi kết nối Thái Nguyên với Bắc Ninh và các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hệ thống logistics, chuỗi cung ứng và thị trường sản xuất trong khu vực.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI tại xã Thượng Minh cũng được khởi công với tổng vốn đầu tư 229 tỷ đồng trên diện tích 4,86 ha. Dự án do Công ty TNHH một thành viên thương mại Đông Nam Việt làm chủ đầu tư, tập trung xây dựng hệ thống nhà xưởng chế biến, kho bảo quản nguyên liệu, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ hiện đại.

Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ đẩy mạnh chế biến sâu các loại dược liệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển các chuỗi sản xuất liên kết trong lĩnh vực dược liệu.

Cùng với các dự án công nghiệp, một số dự án phát triển đô thị và nhà ở cũng được khởi công trong dịp này, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tiêu biểu như Dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án khu đô thị số 1 phường Cải Đan - Khu A, Dự án Khu nhà ở xã hội Túc Duyên, Dự án Khu nhà ở xã hội An Phú, Dự án khu dân cư số 1 xã Tân Đức,...

Tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại các điểm cầu, đại diện các chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, lựa chọn nhà thầu có năng lực để triển khai dự án đúng tiến độ; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu và phát lệnh khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, với lợi thế là cửa ngõ kết nối vùng Việt Bắc với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực, sở hữu tiềm năng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu phát lệnh khởi công các công trình, dự án. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Trên cơ sở đó, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại, tăng cường kết nối liên tỉnh, liên vùng; mở rộng và nâng cao chất lượng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đồng loạt khởi công các dự án không chỉ là bước khởi đầu của từng công trình, mà còn thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong việc tạo ra các động lực mới cho phát triển. Vì vậy, các chủ đầu tư được đề nghị triển khai dự án với tinh thần nhanh chóng và hiệu quả, huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi người dân địa phương đồng thuận, ủng hộ để các dự án được triển khai thuận lợi; đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên phát triển.

Ngay sau phát lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, 9 điểm cầu đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công các công trình, dự án, mở ra những không gian phát triển mới cho tỉnh Thái Nguyên.

Mỗi dự án được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.