Bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng: Giảm bớt gánh nặng về thuế cho 5 triệu hộ kinh doanh

Trưa 24-4, sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tại Trung tâm báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, trả lời tại họp báo.



Trả lời câu hỏi của phóng viên về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung đã giao Chính phủ quyết định 3 nội dung căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh

Thứ nhất, là mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, Chính phủ có thẩm quyền quy định mức doanh thu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thứ ba, Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp và hợp tác xã khi thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về hợp tác xã trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Như vậy cho thấy sự quyết liệt khi điều hành chính sách để có thể bảo đảm đáp ứng được và thích ứng ngay với tình hình thực tiễn"- đại biểu Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Theo bà Yến, hiện nay, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế giá trị gia tăng quy định mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm; mức doanh thu của cá nhân và hộ kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang phải đối diện với nhiều thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu để kịp thời có sự điều chỉnh, đặc biệt là những chính sách ưu đãi về thuế để hỗ trợ các cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô nhỏ.

Việc ban hành, điều chỉnh chính sách cũng là một trong những nội dung hết sức đổi mới, cho thấy cần phải đề cao tính linh hoạt và kịp thời để ứng phó hiệu quả với các diễn biến của thực tiễn.

Nhấn mạnh điều này, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến cũng cho biết dự kiến, Chính phủ sẽ quy định theo hướng: Nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng/năm.

Mức doanh thu này cũng sẽ thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh để hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

Đồng thời, cũng thống nhất với mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của các cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế giá trị gia tăng; mức doanh thu này cũng là mức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.

Theo đại biểu, việc quy định như vậy sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế từ các hộ kinh doanh (hiện nay có gần 5 triệu hộ), các doanh nghiệp, hợp tác xã giảm bớt được gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, bảo đảm sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong việc áp dụng chính sách, tạo thêm động lực để giúp cho người nộp thuế lựa chọn được các mô hình kinh doanh phù hợp, khuyến khích các hộ kinh doanh, các cá nhân chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã một cách chính thức, qua đó cũng sẽ nâng cao được quy mô và hiệu quả kinh doanh.

"Đây cũng là một trong những giải pháp để đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước"- đại biểu nêu rõ.

