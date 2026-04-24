Khung giờ tính giá điện có thay đổi quan trọng, người dân cần lưu ý!

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng 13 giờ/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h đến 6h sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời, trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện, báo cáo Bộ Công Thương về việc đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các số liệu liên quan phục vụ việc tính toán, xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia; báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có sự thay đổi về biểu đồ phụ tải điện để đề xuất điều chỉnh khung giờ phù hợp.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Cụ thể, với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giờ thấp điểm ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện kinh doanh giờ thấp điểm là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh vào giờ thấp điểm, 3.152 đồng/kWh vào giờ bình thường và 5.422 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên, giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.266 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.640 đồng/kWh.

Như vậy, khách hàng sản xuất và kinh doanh sử dụng điện vào giờ cao điểm sẽ chịu mức giá từ 3.266-5.422 đồng/kWh tùy cấp điện áp. Trong khi đó, ở giờ thấp điểm, giá điện dao động từ 1.146 đồng/kWh đến 1.609 đồng/kWh.

Trong báo cáo thuyết minh về đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia trước đó, Bộ Công Thương cho biết từ năm 2019 đến nay, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng tỷ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể.

Đồng thời, cơ cấu các thành phần phụ tải cũng có sự thay đổi lớn khi phụ tải công nghiệp tăng từ xấp xỉ 30% lên hơn 50% tổng phụ tải, trong khi phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33%, làm thay đổi đáng kể biểu đồ phụ tải.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, khi cơ cấu nguồn điện có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, việc điều chỉnh khung giờ là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Việc xác định hợp lý các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường cũng góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ, các khách hàng có thể điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm chi phí, giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ thấp điểm, giờ bình thường.

Điều này giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm chênh lệch giữa công suất cực đại và công suất trung bình, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn điện và giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời gian cao điểm.

Đặc biệt, với các hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo lớn như Việt Nam, việc thiết kế khung giờ cao điểm lệch khỏi thời điểm phát cao của năng lượng tái tạo sẽ tạo động lực phát triển thiết bị lưu trữ, qua đó giúp khách hàng cân đối nguồn điện vào thời điểm hệ thống cần bổ sung.